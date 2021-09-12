Спринтерская гонка в Монце стала второй в нынешнем сезоне. Она продлилась всего 27 минут, но оказалась не особенно богатой на события – в группе лидеров после первого круга позиции оставались неизменными.

Как ранее стало известно Motorsport.com в руководстве Формулы 1 намерены продолжить поиск форматов, которые могли бы добавить спорту зрелищности – и новых болельщиков.

В частности, обсуждается предложение сделать короткие субботние заезды самодостаточными, не используя их результаты для формирования решетки в воскресенье. При этом в спринтах планируется начислять больше очков, также есть идея расставлять гонщиков на старте, исходя из положения в чемпионате – отдавая первый ряд аутсайдерам и отправляя лидеров в самый конец.

Последняя идея исходит от гонщиков – им кажется, что в существующем виде спринты не слишком привлекательны.

Однако подобный реверсивный принцип понравился не всем. Руководитель Aston Martin Отмар Сафнауэр призвал не превращать Формулу 1 в шоу и помнить о статусе спорта.

«Я готов поддержать идеи, которые болельщики сочтут интересными, – заметил он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – то же время я считаю использование реверсивных решеток в Ф1 огромным шагом в сторону от того, чем всегда был наш спорт. И лично мне очень не хотелось бы, чтобы эти спринтерские субботние гонки привели к тому, что мы скатимся до Формулы 2.

Если фанаты хотят именно этого – значит, я не прав и давайте будем пробовать. Но мне не кажется, что Формула 1, вершина автоспорта, должна повышать зрелищность за счет весовых гандикапов, реверсивных решеток и тому подобных приемов».

В схожем ключе высказался и босс Mercedes Тото Вольф: «Мне кажется, формат со спринтами стоил того, чтобы попробовать. Но реверсивные решетки – это для молодежных классов, где важно проверить, как гонщики умеют обгонять. Для Формулы 1 это и близко не подходит».

Впрочем, есть и те, кто поддерживают идею с переворотом решетки – но только с той оговоркой, что итоги субботней гонки никак не повлияют на воскресенье.

«Если реверсивный принцип влияет на борьбу в чемпионате – я против него даже в юниорских сериях, – сказал Ландо Норрис из McLaren. – Но если это исключительно ради зрелищности, ради удовольствия зрителей, то идея вполне годная.

Это новый вызов для нас и команд, а воскресенье останется для главной гонки. Это позволит развлечься в рамках отдельной субботней истории, что кажется мне весьма важным».