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«Мы сами сказали ему рисковать». Марко не стал винить Переса после гонки

После квалификационной аварии в Red Bull дали мексиканцу карт-бланш, потому его неудачная гонка не стала поводом для критики

Автор:
Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Серхио Перес, Red Bull Racing, Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull

В самую важную субботу сезона, как называют квалификационный день Гран При Монако, Серхио Перес ошибся в первом же сегменте, разбил машину и остался самым последним. 

Днем позже гонка мексиканца сложилась немногим лучше – он трижды попадал в аварии, снес переднее крыло о машину Кевина Магнуссена и после пяти пит-стопов финишировал в двух кругах позади своего партнера по команде Макса Ферстаппена. 

В Haas признали, что в столкновении нет вины Переса – на машине их пилота после «эски» на набережной включилась система «анти-столл», которая предотвращает остановку мотора, и это привело к резкой потере темпа.  

Но и в Red Bull рассказали, что применительно к гонке ни особенно винят Серхио: «После такого [что случилось в квалификации] все остальное уже не имело смысла. Мы просто сказали ему: максимальный риск», – объяснил гоночный консультант Хельмут Марко. 

В интервью немецкому Sky 80-летний австриец добавил: «Надеюсь, что сегодняшними ошибками он закрыл их норму до конца сезона. В целом, на чистой трассе его скорость была неплохой. Но квалификационная авария перечеркнула все остальное». 

«В этот уик-энд все складывалось против него, – добавил глава RBR Кристиан Хорнер. – И я бы сказал, что чем быстрее он приедет в Барселону, тем лучше». 

Сам гонщик отметил: «Это была моя первая большая ошибка в чемпионате. Я должен принести извинения команде. Мне нужно сделать выводы, я не вправе больше выступать так в нынешнем сезоне».

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