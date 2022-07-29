«Мы с Porsche еще не договорились». Хорнер опроверг публикации СМИ
Главу Red Bull Racing попросили прокомментировать информацию, которая просочилась в прессу на этой неделе. Его ответ оказался неожиданным
Планы Porsche вернуться в Формулу 1 с 2026 года в сотрудничестве с Red Bull уже давно перестали быть тайной. А перед Гран При Венгрии они фактически получили официальное подтверждение, когда в официальных документах правительства Марокко обнаружилось одобрение сделки по выкупу германским автопроизводителем половины всех гоночных активов компании по производству «энергетиков».
Официального объявления, как доносят слухи, можно ожидать уже 4 августа. Между тем, в паддоке «Хунгароринга» репортеры попросили главу RBR Кристиана Хорнера прокомментировать ситуацию.
«Слухов действительно очень много, – ответил тот. – И я уже множество раз говорил, что мы действительно ведем с Porsche конструктивный диалог.
Мне кажется, что для этой компании было бы очень здорово запустить программу в Ф1.
Но пока полной определенности тут нет. Нужно, чтобы правила получили точные формулировки. Пока мы лишь в начальной стадии диалога.
Первое реальное препятствие для производителя, который хочет прийти в чемпионат – это отсутствие регламента на моторы, который начнет действовать с 2026 года».
Британец добавил: «Прямо сейчас мы пребываем в очень выгодной ситуации. Команда очень сильна, а [моторостроительное подразделение] Red Bull Powertrains становится все мощнее и мощнее.
Мы собрали там яркие таланты, а впереди новые объявления в отношении ключевых фигур.
Только время даст ответ, станем ли мы в будущем сотрудничать с каким-то партнером.
Прямо сейчас нам прежде всего важно понять, какими будут новые правила и что они значат с спортивном, техническом и – важнее всего – финансовом отношении».
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