«Мы просто уничтожены». Вольф подвел итоги уик-энда в Баку

После сложного уик-энда в Монако, где извилистая и кочковатая трасса не лучшим образам подходила из машине, команда Mercedes рассчитывала добиться большего в Азербайджане.

Однако уик-энд на берегу Каспийского моря стал для чемпионов мира настоящим провалом: Валттери Боттас весь уик-энд боролся во второй десятке, а Льюис Хэмилон упустил верный подиум – а возможно и победу – из-за ошибки на предпоследнем круге.

«Думаю, очень многое в этот раз шло не так гладко, как мы привыкли за последние годы, – признался вечером в воскресенье глава команды Тото Вольф. – С операционной точки зрения мы отработали не на лучшем уровне. Мы не нашли нужную конфигурацию машины для квалификации и гонки, не смогли проехать быстро ни там, ни там.

Очень многое надо улучшать. Я намерен заняться этим без промедлений, прямо после нашего пресс-брифинга. Важно убедиться, что мы сможем бороться за титулы.

Нельзя разбрасываться очками подобным образом, как мы сделали это в Монако и здесь. Для всех нас это просто неприемлемо».

Он добавил: «Пожалуй, это самый сложный период [работы в Mercedes], какой я могу вспомнить. В Монако наша форма была недостаточно хороша. Но Валттери все равно был бы на подиуме, если бы его пит-стоп не продлился 36 часов. Говоря откровенно, это такое себе достижение, особенно исходя из наших собственных стандартов.

А здесь [в Баку] машина во всех сессиях ехала очень плохо. И если говорить честно, если бы получилось просто спокойно доехать гонку на третьем месте. это было бы неплохо.

Но просто недопустимо, когда у нашей машины нет темпа ни после старта, ни после пит-стопов. Мы просто теряли секунду за секундой».

Вольф признался, что ошибка Льюиса Хэмилтона всего за два круга до клетчатого флага стала для него самого столь же серьезным ударом, как и для гонщика.

«Откровенно говоря, мы оба просто уничтожены, – сказал австриец. – Представьте, что испытывает гонщик, когда результат так близко – но ускользает от вас.

Нам нужно показывать свой максимум, выдавать все возможное. В этот уик-энд мы не были конкурентоспособны. И близко не были.

Это разочаровывает. Но только эпизод в конце. а все это. Подобное не соответствует нашим ожиданиям. Ожиданиям каждого из нас: Льюиса, инженеров, моим, каждого сотрудника команды».

После Гран При Азербайджана отставание Mercedes от Red Bull в Кубке конструкторов достигло 26 очков.