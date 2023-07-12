«Мы пробовали, вышло только хуже». Как Mercedes забраковала понтоны Red Bull
Тото Вольф признался, что еще зимой в Брэкли изучали идеи соперников – но пришли к выводу, что они
После россыпи разнообразных технических идей, которые болельщики Ф1 увидели после смены регламента перед стартом сезона-2022, всего за полтора года девять из десяти команд пелотона пришли к одной и той же концепции.
Все, за исключением Haas, в той или иной степени используют идею с понтонами в стиле Red Bull. Решение с плавным спуском к днищу в задней части обеспечило самой команде безоговорочное преимущество на трассах и толкнуло остальных к копированию.
Даже Mercedes и Ferrari, которые недавно настаивали на эффективности собственных идей, к лету провели коренную переделку машин и пошли по общему пути.
В Сильверстоуне глава Mercedes Тото Вольф по просьбе Motorsport.com рассказал, почему его команда не перешла на концепцию Red Bull после неудачного предыдущего чемпионата, сохранив небесспорную «беспонтонную» компоновку.
«Мы почти с самого начала начали анализ разных концепций в аэродинамической трубе, – ответил австриец. – Мы тогда выбирали, по какому пути пойти, и где будут наилучшие перспективы.
И этот вариант понтонов [Red Bull] показал потерю прижимной силы. По тому, что мы измерили, она оказалась весьма значительной. Потому-то мы и отказались в тот момент от этой идеи».
Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Говоря о том, станут ли в Mercedes корректировать направление своей работы после недавних успехов McLaren, Вольф отметил: «У нас работает отличная группа специалистов по аэродинамике во главе с Джеймсом [Эллисоном]. Уверен, что они все проанализируют и примут верные решения».
Он добавил: «Понтоны и другие кузовные детали нашей машины открывают нам интересные возможности. Но прежде всего эффективность определяется днищем и диффузором, а эту область [McLaren] мы пока не видели».
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