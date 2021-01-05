Для любой команды Ф1 начинать сезон с двумя дебютантами – это серьезный вызов. История Haas в чемпионате мира пока насчитывает всего пять лет, и прежде у нее не было такого опыта.

Однако решение расстаться с опытными Роменом Грожаном и Кевином Магнуссеном, за которым последовало подписание контрактов с Миком Шумахером и Никитой Мазепиным, волей-неволей потребовало от Haas открыть для себя Формулу 1 и с этой стороны.

Как объяснил в интервью Gazzetta dello Sport Гюнтер Штайнер, все прекрасно понимают, что ждать высоких результатов в 2021-м едва ли имеет смысл. Потому предстоящий сезон коллектив посвятит тому, чтобы как можно лучше подготовить обоих гонщиков к последующим выступлениям в своем составе.

«Мы не будем сильны в 2021 году, – прямо признал Штайнер. – Нам нужно набраться терпения. Но мы собираемся показать свою силу в сезоне-2022».

Он добавил: «По нашему мнению, это правильный момент для смены пилотов. И у меня нет в этом сомнений. Мы исходим из предпосылки, что учиться можно, только когда что-то делаешь. Так что мы готовы дать Шумахеру и Мазепину возможность делать ошибки. А в 2022-м смена регламента откроет перед нами совершенно иные возможности».

По мнению тирольца, молодым пилотам в целом вредно подолгу ожидать дебюта в Ф1, и последние примеры показывают, что ставка на новичков оправдывается.

«Для нас гонщики являются главным активом, и в этом смысле команде требовалась встряска, – объяснил глава Haas. – Молодежь громко заявляет о себе. Я говорю о [Шарле] Леклере, который уже во втором сезоне выигрывал гонки, о [Ландо] Норрисе, который выступает очень здорово.

Кроме того, с точки зрения финансов такие пилоты обходятся вам значительно дешевле. Лучше мы инвестируем в подготовку к 2022 году, чем в гонорары гонщиков».

На вопрос по поводу недавнего скандала вокруг Мазепина Штайнер отказался от каких-либо комментариев, повторив лишь, что с этим вопросом команда разберется за закрытыми дверями.

Также он подтвердил, что решение в пользу Шумахера принимала Ferrari: «Мы обратились к ним, зная о сильном составе их Академии. В Маранелло нам посоветовали взять Мика».

Штайнер рассказал, что восстановление левой руки Ромена Грожана после аварии в Бахрейне проходит успешно, и что после операции на связках врачи изучают вопрос пересадки кожи.

Концепция Haas изначально предусматривала техническое партнерство с командой Ferrari и производителем гоночной техники Dallara. Как объяснил Штайнер, его коллектив будет и впредь использовать такой подход, хотя акценты планируется расставить чуть иначе.

«Dallara будет и дальше вовлечена в нашу работу, хотя и в меньшей степени, – объяснил он. – Мы сохраним свой конструкторский офис [на фабрике компании] в Варано.

Отношения с Ferrari станут только крепче. Очень здорово, что у нас будут работать такие люди, как Симоне Реста, у которого большой опыт в Ф1 и который построил множество быстрых машин. К тому же, мы поможем Скудерии, у которой избыток сотрудников».

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