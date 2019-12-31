«Мы позади, но довольно близко». Босс Honda оценил отставание от Mercedes

После трех очень слабых сезонов с McLaren и переходного чемпионата с Toro Rosso в 2019-м Honda начала сотрудничество с Red Bull. Японцы избегали конкретики при определении целей на этот сезон, хотя явно нацеливались сделать выводы из прошлых ошибок и избежать новых.

В то же время, советник Red Bull Хельмут Марко начинал год с надеждой выиграть пять гонок. В итоге ни одна из сторон не достигла своих целей – Макс Ферстаппен выиграл три Гран При, а в целом результаты «Быков» оказались чуть хуже, чем в 2018 году с Renault.

Однако, по словам генерального менеджера Honda Motorsport Масаси Ямамото, он не испытывал стресса, даже когда у Mercedes было явное преимущество в начале сезона.

«Я думал, что мы, быть может, сможем выиграть в Монако, но не получилось. Однако это не стоило нам нервов. Мы были совершенно спокойны. Мы понимали, что все будет хорошо», – сказал он.

В концовке сезона Red Bull и Honda не испытывали никаких проблем с надежностью силовых установок. Более того, их моторы выдерживали больший пробег, чем у других производителей.

«В этом году мы добились значительного результата в плане развития силовых установок, – отметил Ямамото. – Как вы можете видеть по результатам гонок, надежность – это одно, а мощность – это другое. Мы довольно близки к Mercedes, но еще отстаем.

Весь этот год сложился для нас действительно хорошо. И нас это вполне устраивает.

Мы регулярно встречаемся с Red Bull, Кристианом [Хорнером] и Хельмутом [Марко] и [главой отдела исследований и разработок в Сакуре] Ясуаки Асаки-саном. Мы делимся планами и обсуждаем текущую ситуацию, они рассказывают о своих планах и объясняют свою позицию.

Все идет почти по графику, как и планировалось. Это очень важно, потому что у нас есть взаимное доверие друг к другу, что делает отношения более крепкими. Мы действительно с нетерпением ждем следующего года».