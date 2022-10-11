«Мы постоянно делаем неверный выбор». Алонсо упрекнул Alpine

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Фернандо Алонсо стал лучшим на мокром асфальте «Сузуки» в первой пятничной тренировке, подтвердив хорошую форму Alpine. В воскресенье, когда также шел дождь, его напарник Эстебан Окон смог финишировать четвертым, принеся коллективу из Энстоуна лучший результат в сезоне.

А вот сам Алонсо остался в гонке только седьмым. Сначала, когда все соперники поехали менять дождевые шины на промежуточные, испанец на лишний круг задержался на трассе и потерял две позиции, а позже ему пришлось слишком долго уговаривать команду провести еще один пит-стоп.

В итоге испанский ветеран пробился до седьмого места и уступил ничтожные 0,011 секунды ставшему шестым Себастьяну Феттелю (в команде уверены, что такое стало возможным только из-за ошибки дирекции гонки с числом кругов, но это другая история).

Сам Фернандо был после финиша не в восторге от действий тактического штаба.

«Наша схема не сработала, – признал двукратный чемпион мира. – Мы постоянно делаем неверный выбор. Для начала мы самыми последними перешли на промежуточные шины и потеряли позиции.

Затем слишком поздно остановились во второй раз – до финиша оставалось всего шесть кругов, и я смог подняться лишь до той позиции, на какой и так был до этого. Я оба раза просил провести пит-стоп пораньше. Но у меня, наверное, [именно в эти моменты] не работал микрофон».

На вопрос Motorsport.com, не считает ли он, что в таких вопросах стоит доверять команде, Алонсо ответил: «Нам надо было проводить [второй] пит-стоп за десять или 12 кругов до финиша. Просто не понимаю, что они делали в это время. В итоге мы остановились за шесть и упустили свой шанс».

Технического директора Alpine Алана Пермейна попросили прокомментировать эти слова.

«Пожалуй, нам правда стоило заехать в боксы немного раньше, – признал тот. – Но это сложный вопрос, так как тогда его финальный отрезок тоже вышел бы более длинным, и шины стали бы сдавать.

Оглядываясь назад, я готов признать его правоту. Но, честно говоря, мы не ожидали, что он сможет так легко обгонять соперников. Мы изучали такую возможность, но ему нужно было обогнать пять машин. Мы полагали, что это не приведет ни к чему хорошему.

А потом мы увидели, как [Гуаньюй] Чжоу получил свежий комплект и поехал круги на пять секунд быстрее. И решили, что тоже попробуем. Так что будь гонка на круг длиннее, нам удалось бы опередить и Себастьяна».

От пары Окона и Льюиса Хэмилтона, которые финишировали четвертым и пятым, Алонсо отстал по итогам остановленной досрочно гонки на шесть секунд.