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Формула 1 / Новость

«Мы пошли на это лишь потому, что титул уже разыгран». Хэмилтон о лишнем пит-стопе в Бразилии

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«Мы пошли на это лишь потому, что титул уже разыгран». Хэмилтон о лишнем пит-стопе в Бразилии
Автор:
, редактор
28 нояб. 2019 г., 15:10

Гонщик Mercedes заверил, что тактический просчет на «Интерлагосе» принес ему немало пользы, несмотря на упущенную победу.

Льюис Хэмилтон отдал соперникам первое место на Гран При Бразилии, решив сменить шины позади автомобиля безопасности в конце гонки. Британец рассчитывал, что потеряет пару позиций, но на свежих шинах сможет до финиша опередить противников.

Однако сначала он допустил столкновение в борьбе с Алексом Элбоном за второе место, из-за чего пропустил Пьера Гасли, затем не смог обогнать француза на Toro Rosso, финишировав третьим. Уже после гонки чемпион мира. вдобавок, получил штраф и откатился на седьмое место.

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Британец признал, что решение о пит-стопе было неверным, но заверил, что не жалеет о нем.

«Для нас это не трагедия, – сказал Хэмилтон накануне Гран При Абу-Даби. – Не думаю, что такое случилось бы, если бы мы все еще вели борьбу в чемпионате. А так мы экспериментировали, старались рискнуть посильнее. Риск не окупился, но нам полезно ставить такие эксперименты.

Вероятно, на том этапе мы узнали больше, чем на паре предыдущих, когда все шло гладко. И мы открыто говорим об этом. Я сам принял решение заехать в конце. Мне дали выбор и немного неверную информацию насчет позиции, на которой я выеду. А потом прибавились другие обстоятельства, вроде того, что машина безопасности долго не уезжала.

Судить задним числом всегда здорово, если бы ты мог вернуться, то, вероятно, все изменил бы. Но я не жалею о нашем решении, мы поняли кое-что, что сможем использовать на предстоящем этапе и в следующем году».

За неудачу в Сан-Паулу Хэмилтон намерен отыграться в Абу-Даби.

«Гонка в Бразилии точно не вышла отличной, – признал он. – Но важнее искать полезные моменты уик-эндов, чем фокусироваться на негативе. Конечно, также стоит признать, что я не занял позицию, которую без труда мог занять – стать вторым или третьим. Но нужно выносить позитив, а его было много. 

Я не хочу повторения такого уик-энда, так что в этот раз все сделаю правильно».

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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