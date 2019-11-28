«Мы пошли на это лишь потому, что титул уже разыгран». Хэмилтон о лишнем пит-стопе в Бразилии

Льюис Хэмилтон отдал соперникам первое место на Гран При Бразилии, решив сменить шины позади автомобиля безопасности в конце гонки. Британец рассчитывал, что потеряет пару позиций, но на свежих шинах сможет до финиша опередить противников.

Однако сначала он допустил столкновение в борьбе с Алексом Элбоном за второе место, из-за чего пропустил Пьера Гасли, затем не смог обогнать француза на Toro Rosso, финишировав третьим. Уже после гонки чемпион мира. вдобавок, получил штраф и откатился на седьмое место.

Британец признал, что решение о пит-стопе было неверным, но заверил, что не жалеет о нем.

«Для нас это не трагедия, – сказал Хэмилтон накануне Гран При Абу-Даби. – Не думаю, что такое случилось бы, если бы мы все еще вели борьбу в чемпионате. А так мы экспериментировали, старались рискнуть посильнее. Риск не окупился, но нам полезно ставить такие эксперименты.

Вероятно, на том этапе мы узнали больше, чем на паре предыдущих, когда все шло гладко. И мы открыто говорим об этом. Я сам принял решение заехать в конце. Мне дали выбор и немного неверную информацию насчет позиции, на которой я выеду. А потом прибавились другие обстоятельства, вроде того, что машина безопасности долго не уезжала.

Судить задним числом всегда здорово, если бы ты мог вернуться, то, вероятно, все изменил бы. Но я не жалею о нашем решении, мы поняли кое-что, что сможем использовать на предстоящем этапе и в следующем году».

За неудачу в Сан-Паулу Хэмилтон намерен отыграться в Абу-Даби.

«Гонка в Бразилии точно не вышла отличной, – признал он. – Но важнее искать полезные моменты уик-эндов, чем фокусироваться на негативе. Конечно, также стоит признать, что я не занял позицию, которую без труда мог занять – стать вторым или третьим. Но нужно выносить позитив, а его было много.

Я не хочу повторения такого уик-энда, так что в этот раз все сделаю правильно».

Дополнительная информация: Адам Купер