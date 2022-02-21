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В конце прошлой недели Марио Андретти заявил, что его сын Майкл намерен через два года выставить свою команду в Формуле 1. Судя по словам Андретти-старшего, намерения Майкла довольно серьезны: в будущем американец даже планирует создать коллектив и в младших формулах.

В очередном интервью, на сей раз изданию Racer, Марио рассказал, что они уже переговорили с некими «влиятельными людьми», которые готовы прийти вместе с будущей командой Andretti Global в Ф1.

«Честно говоря, у Майкла все время была идея, что если не получится купить команду в Ф1, то нам придется создать собственный коллектив, – рассказал Андретти-старший. – Так что он начал работать и говорить о возможных связях – именно так он вышел на поставщика двигателей и обсудил другие важные вещи, без обещаний о которых все это не имеет никакого смысла.

Кроме этого, у него есть очень интересные и влиятельные люди, готовые присоединиться к нам, как только это все станет официальным. Они помогут направить Майкла и подскажут, как правильно подготовить запуск коллектива».

Напомним, сейчас Андретти ждут одобрения заявки Международной автомобильной федерацией. Стоит отметить, что несколько дней назад на сайте The Race появилась цитата одного из представителей FIA, заявившего, что федерация «в настоящее время не имеет возможности рассматривать или комментировать какие-либо выражения заинтересованности или заявки, полученные от потенциальных команд-новичков в отношении чемпионата мира Формулы 1».