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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию

Пилот Mercedes рассказал, с какими сложностями столкнулся по пути к пятому месту на стартовой решетке в Баку – и объяснил, чем плох нынешний регламент

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Мы почти ничего не видим». Расселл предсказал серьезную аварию
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Джордж Расселл уступил лишь соперникам из Ferrari и Red Bull в субботней сессии Гран При Азербайджана. Британец проиграл времени поула Шарля Леклера почти полторы секунды, но его главные соперники, в том числе и партнер по Mercedes Льюис Хэмилтон, проехали и того медленнее. 

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С самого начала уик-энда гонщики Mercedes жаловались на сильную болтанку – к Барселоне команда победила «козление», но на прямой длиной 2,2 км на проспекте Нефтяников вертикальные колебания шасси .ернулись из-за стремления инженеров снизить клиренс 

«Машина ехала хорошо, круг получился сильным, – рассказал Джордж репортерам. – Я немало удивился, когда пересек линию финиша и увидел отставание в 1,3 секунды. 

Конечно, тряска была просто невероятной, и это при том, что мы смогли побороть "козление". На этот раз главная причина была в том, что мы низко опустили шасси к асфальту ради аэродинамической выгоды. Но результат получился жестоким: я практически развалился на части и под конец прямой почти ничего не видел из-за тряски. 

Не думаю, что этот проявляется только на нашей машине. Примерно половина пелотона в той же лодке. Обидно, что у Ferrari тоже есть эта проблема, но они как-то с ней справились. Посмотрим, что сможем мы, но парни на базе работают изо всех сил».

Расселл добавил, что такое поведение машин на прямой представляет известную опасность. 

«Думаю, серьезная авария – лишь вопрос времени, – сказал он. – Многие из нас едва могут удерживать машину под контролем на этих кочках. Последние два поворота мы преодолеваем на скорости 300 км/ч. 

Мне кажется, на современном уровне технологий нет никакой нужды делать так, чтобы ехать в нескольких миллиметрах от асфальта. Это приведет к несчастью. Не мне говорить о будущем, но я бы не хотел, чтобы такая картина продолжалась после того, как через три года кончится срок действия нынешних правил».

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Дополнительная информация: Филип Клерен

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