Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Джордж Расселл уступил лишь соперникам из Ferrari и Red Bull в субботней сессии Гран При Азербайджана. Британец проиграл времени поула Шарля Леклера почти полторы секунды, но его главные соперники, в том числе и партнер по Mercedes Льюис Хэмилтон, проехали и того медленнее.

С самого начала уик-энда гонщики Mercedes жаловались на сильную болтанку – к Барселоне команда победила «козление», но на прямой длиной 2,2 км на проспекте Нефтяников вертикальные колебания шасси .ернулись из-за стремления инженеров снизить клиренс

«Машина ехала хорошо, круг получился сильным, – рассказал Джордж репортерам. – Я немало удивился, когда пересек линию финиша и увидел отставание в 1,3 секунды.

Конечно, тряска была просто невероятной, и это при том, что мы смогли побороть "козление". На этот раз главная причина была в том, что мы низко опустили шасси к асфальту ради аэродинамической выгоды. Но результат получился жестоким: я практически развалился на части и под конец прямой почти ничего не видел из-за тряски.

Не думаю, что этот проявляется только на нашей машине. Примерно половина пелотона в той же лодке. Обидно, что у Ferrari тоже есть эта проблема, но они как-то с ней справились. Посмотрим, что сможем мы, но парни на базе работают изо всех сил».

Расселл добавил, что такое поведение машин на прямой представляет известную опасность.

«Думаю, серьезная авария – лишь вопрос времени, – сказал он. – Многие из нас едва могут удерживать машину под контролем на этих кочках. Последние два поворота мы преодолеваем на скорости 300 км/ч.

Мне кажется, на современном уровне технологий нет никакой нужды делать так, чтобы ехать в нескольких миллиметрах от асфальта. Это приведет к несчастью. Не мне говорить о будущем, но я бы не хотел, чтобы такая картина продолжалась после того, как через три года кончится срок действия нынешних правил».

Дополнительная информация: Филип Клерен