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«Мы перепробовали всё — и провалились». Феттель оценил пять лет в Ferrari

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«Мы перепробовали всё — и провалились». Феттель оценил пять лет в Ferrari
Автор:
7 июл. 2020 г., 10:40

Четырехкратный чемпион мира подвел итог своим выступлениям в Скудерии

Себастьян Феттель пришел в эфир телеканала, принадлежащего Red Bull. Он называется Servus TV. В большом интервью этому каналу чемпион Формулы 1 пустился в рассуждения о том, как прошли его выступления в Ferrari.

«Я наслаждался выступлениями за Ferrari. В то же время, прошедшие пять лет забрали у меня много энергии, — оценил Феттель сезоны 2015-2019 в составе Скудерии. — В то время нашей целью было перестроить команду. И, разумеется, мы перепробовали всё. Но в конце концов обе стороны провалились: титул так и не выигран. Это было нашей главной целью».

Наиболее успешными сезонами Феттеля в составе Ferrari стали 2017 и 2018. Тогда немец выигрывал по пять гонок за год и завершал чемпионат на второй позиции. По ходу сезона-2017 Феттель долго лидировал в общем зачете; в тот момент множество наблюдателей, включая Хельмута Марко, были уверены, что Себ возьмет титул. В итоге чемпионство каждый раз доставалось Льюису Хэмилтону из Mercedes.

Теперь Феттель остался без контракта на 2021 год. Минувшей весной ходили слухи, что Ferrari предлагала Себу добровольно уменьшить зарплату, но пилот отвечал отказом. В свете этих сообщений у гонщика спросили, какую роль будет играть финансовый вопрос для продолжения его карьеры.

«Денежный аспект не играет никакой роли, — заверил Феттель. — Но я по-прежнему амбициозен, а автоспорт — это вся моя жизнь. Я не хотел бы исчезновения гонок из моей жизни. В правильном месте я мог бы вновь ощутить себя как дома в машине Формулы 1. Я постараюсь решить, что мне делать дальше, в ближайшие недели».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Scuderia Ferrari
Автор Адам Купер

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