«Мы ожидали большего». Alfa Romeo о 8-м месте в Кубке конструкторов

После летнего перерыва Alfa Romeo заработала всего три очка: ее пилоты не смогли пробиться в десятку сильнейших в пяти из семи последних гонок. За два Гран При до конца сезона швейцарский коллектив занимает восьмое место в Кубке конструкторов, опережая Haas на семь баллов.

Отыграть еще 29 очков, которые отделяют Alfa Romeo от идущей седьмой Toro Rosso, за две гонки вряд ли удастся.

«Мы ожидали лучшего, но в этом сезоне были и взлеты, и падения, – сказал Вассер Motorsport.com. – Мы были [по ходу чемпионата] на всех позициях с четвертой по девятую. Это хороший урок. Мы потеряли множество очков в Хоккенхайме, Баку, Монце, Спа.

Я уверен, что когда находишься в этой части пелотона, нужно быстро приспосабливаться к обстоятельствам. быть оппортунистом. Мы были очень сильны в первой части сезона, ехали стабильно, не допускали ошибок. В Спа, например, такого не было».

Вассер признал, что команда уже переключила внимание на подготовку к 2020 году. Однако, по его словам, недавние неудачи – это скорее вопрос реализации своих возможностей по ходу уик-энда, нежели падения скорости.

«Это немного странно, но мне кажется, что это не столько вопрос темпа, – объяснил он. – В середине пелотона очень плотно, поэтому нужно провести идеальные квалификацию, старт и гонку, иначе ничего не выйдет.

В квалификации мы прыгаем между девятым – потому что McLaren немного впереди, – и 16-м местом. Чтобы набрать очки, нужна стабильность, ноль ошибок. Это хороший урок для всех в команде.

Мы полностью сосредоточены на машине следующего года. Честно говоря, было бы здорово иметь темп получше, быть на одну десятую быстрее. Но куда больше зависит от нас – проведем ли мы хороший уик-энд. Мы можем заработать очки в Сан-Паулу, если проведем хороший уик-энд от начала и до конца».