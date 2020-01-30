«Мы оставили полемику позади». Бинотто об отношениях Феттеля и Леклера

Прошедший сезон показал, что дебютант Скудерии Шарль Леклер не собирается быть «подносчиком снарядов» для титулованного Себастьяна Феттеля. Молодой монегаск переиграл напарника по числу поулов, побед и очков, причем несколько раз по ходу чемпионата между гонщиками возникала напряженность в радиоэфире.

Высшей точкой противостояния стало столкновение в Бразилии, которое привело к первому в истории Ferrari двойному сходу по ходу дистанции.

Несмотря на такое развитие событий, глава команды Маттиа Бинотто назвал соперничество пилотов полезным для интересов Скудерии.

«Если посмотреть на двух этих гонщиков и их взаимодействие, то сейчас все складывается успешно, – сказал он Motorsport.com. – Настрой хороший, они служат отличным ориентиром друг для друга, а если после квалификации Шарль расстраивается, что проиграл Себу, это позитивно.

Если говорить о том, что происходит между ними, то после всей той полемики в прессе об их радиопереговорах у нас сейчас никаких опасений нет. Даже наоборот.

У нас отличный состав, пусть гонщики и заметно отличаются по опыту и стилю пилотирования. Мы видим в этом только преимущества».

Бинотто добавил, что в новом сезоне не ожидает новых противоречий. Отвечая на вопрос, будут ли Феттель и Леклер бороться на трассе, он сказал: «Вы должны принять это как данность. Они гонщики высочайшего уровня, которые делают все возможное ради победы.

Что важно для меня – чтобы они понимали глобальную цель и лучше оценивали ситуацию в гонке.

Споры по радио – не лучший выход, так как ты сидишь за рулем и не можешь представить, какова общая картина. Здесь необходимо доверять команде, даже если ты допускаешь ошибки, от которых никто не застрахован.

Полагаю, это вопрос понятности и прозрачности ситуации перед гонкой, а также по ходу всего сезона. И тогда мы можем сталкиваться с любой ситуацией на дистанции, чтобы потом совместно обсудить ее».