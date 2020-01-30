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«Мы оставили полемику позади». Бинотто об отношениях Феттеля и Леклера

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«Мы оставили полемику позади». Бинотто об отношениях Феттеля и Леклера
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
30 янв. 2020 г., 14:32

Несмотря на целый ряд противоречивых эпизодов по ходу сезона-2019, Маттиа Бинотто считает взаимоотношения Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля конструктивными, что позволяет команде двигаться вперед.

Прошедший сезон показал, что дебютант Скудерии Шарль Леклер не собирается быть «подносчиком снарядов» для титулованного Себастьяна Феттеля. Молодой монегаск переиграл напарника по числу поулов, побед и очков, причем несколько раз по ходу чемпионата между гонщиками возникала напряженность в радиоэфире.  

Высшей точкой противостояния стало столкновение в Бразилии, которое привело к первому в истории Ferrari двойному сходу по ходу дистанции.

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Несмотря на такое развитие событий, глава команды Маттиа Бинотто назвал соперничество пилотов полезным для интересов Скудерии. 

«Если посмотреть на двух этих гонщиков и их взаимодействие, то сейчас все складывается успешно, – сказал он Motorsport.com. – Настрой хороший, они служат отличным ориентиром друг для друга, а если после квалификации Шарль расстраивается, что проиграл Себу, это позитивно.  

Если говорить о том, что происходит между ними, то после всей той полемики в прессе об их радиопереговорах у нас сейчас никаких опасений нет. Даже наоборот.  

У нас отличный состав, пусть гонщики и заметно отличаются по опыту и стилю пилотирования. Мы видим в этом только преимущества».

Бинотто добавил, что в новом сезоне не ожидает новых противоречий. Отвечая на вопрос, будут ли Феттель и Леклер бороться на трассе, он сказал: «Вы должны принять это как данность. Они гонщики высочайшего уровня, которые делают все возможное ради победы. 

Что важно для меня – чтобы они понимали глобальную цель и лучше оценивали ситуацию в гонке. 

Споры по радио – не лучший выход, так как ты сидишь за рулем и не можешь представить, какова общая картина. Здесь необходимо доверять команде, даже если ты допускаешь ошибки, от которых никто не застрахован. 

Полагаю, это вопрос понятности и прозрачности ситуации перед гонкой, а также по ходу всего сезона. И тогда мы можем сталкиваться с любой ситуацией на дистанции, чтобы потом совместно обсудить ее».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Scuderia Ferrari
Автор Джонатан Нобл

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