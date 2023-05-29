«Мы опоздали на круг». Хорнер рассказал, как Макс чуть не проиграл Алонсо

Стартовав с поула, Макс Ферстаппен уверенно лидировал в Монако, пока над княжеством не стали собираться тучи. После 50 кругов у голландца был комфортный отрыв, однако его шины Medium были уже достаточно сильно изношены – тогда как Hard на Aston Martin занимающего второе место Фернандо Алонсо продолжали эффективно работать.

На 54-м круге испанский ветеран свернул на пит-лейн – и, к удивлению многих, ему поставили свежий комплект сликов. Именно в этот момент моросивший понемногу дождь значительно усилился, и Алонсо пришлось возвращаться за промежуточной резиной. На том же 55-м круге такие шины получил и Макс.

По словам главы Red Bull Racing Кристиана Хорнера, если бы соперники из Aston Martin сразу выбрали верный тип шин, это принесло бы Фернандо победу.

«Все было очень на тоненького, – признал британец в эфире Sky Sports. – Мы до начала уик-энда знали, что это будет самый сложный вызов первой половины сезона. На медленной трассе соперники должны были выступить сильно.

Правда, больше всего мы опасались Ferrari. Но в действительности на протяжении всего этапа зажигал Фернандо. Он просто невероятный.

Мы занервничали с того момента, когда увидели, что они решили стартовать на Hard. На Монако надвигался дождь, и если бы они смогли ехать так долго, чтобы наши Medium стали изнашиваться…»

Описывая события в начале дождя, Хорнер продолжил: «По моим ощущениям, мы на круг опоздали с переходом на промежуточные шины. Если бы Фернандо сразу поставили такие, все стало бы куда сложнее, и мы проводили бы свой пит-стоп под серьезным прессингом.

К счастью для нас, они установили слики в тот самый момент, когда дождь пошел по-настоящему. Стало понятно, что Максу нужно лишь без особенного риска доехать до пит-лейна».

Впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Red Bull Content Pool

Также глава Red Bull Racing отметил Джанпьеро Ламбьязе, гоночного инженера Макса.

«Между ними сформировались отношения полного доверия, – сказал Кристиан. – Они могут прямо и открыто говорить на любые темы, при этом инженер контролирует эмоции пилота и сообщает ему все необходимую информацию.

Но когда ты лидируешь в гонке, то можешь только проиграть, а не наоборот. И тебе остается только работать в таких условиях».

Для Red Bull победа в Монако стала третьей подряд и седьмой в истории, начиная с успеха Марка Уэббера в 2010 году.