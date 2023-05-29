«Мы опоздали на круг». Хорнер рассказал, как Макс чуть не проиграл Алонсо
По мнению главы Red Bull, если бы соперники из Aston Martin сразу поставили своему лидеру промежуточную резину, тот выиграл бы гонку в Монако
Стартовав с поула, Макс Ферстаппен уверенно лидировал в Монако, пока над княжеством не стали собираться тучи. После 50 кругов у голландца был комфортный отрыв, однако его шины Medium были уже достаточно сильно изношены – тогда как Hard на Aston Martin занимающего второе место Фернандо Алонсо продолжали эффективно работать.
На 54-м круге испанский ветеран свернул на пит-лейн – и, к удивлению многих, ему поставили свежий комплект сликов. Именно в этот момент моросивший понемногу дождь значительно усилился, и Алонсо пришлось возвращаться за промежуточной резиной. На том же 55-м круге такие шины получил и Макс.
По словам главы Red Bull Racing Кристиана Хорнера, если бы соперники из Aston Martin сразу выбрали верный тип шин, это принесло бы Фернандо победу.
«Все было очень на тоненького, – признал британец в эфире Sky Sports. – Мы до начала уик-энда знали, что это будет самый сложный вызов первой половины сезона. На медленной трассе соперники должны были выступить сильно.
Правда, больше всего мы опасались Ferrari. Но в действительности на протяжении всего этапа зажигал Фернандо. Он просто невероятный.
Мы занервничали с того момента, когда увидели, что они решили стартовать на Hard. На Монако надвигался дождь, и если бы они смогли ехать так долго, чтобы наши Medium стали изнашиваться…»
Описывая события в начале дождя, Хорнер продолжил: «По моим ощущениям, мы на круг опоздали с переходом на промежуточные шины. Если бы Фернандо сразу поставили такие, все стало бы куда сложнее, и мы проводили бы свой пит-стоп под серьезным прессингом.
К счастью для нас, они установили слики в тот самый момент, когда дождь пошел по-настоящему. Стало понятно, что Максу нужно лишь без особенного риска доехать до пит-лейна».
Впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Red Bull Content Pool
Также глава Red Bull Racing отметил Джанпьеро Ламбьязе, гоночного инженера Макса.
«Между ними сформировались отношения полного доверия, – сказал Кристиан. – Они могут прямо и открыто говорить на любые темы, при этом инженер контролирует эмоции пилота и сообщает ему все необходимую информацию.
Но когда ты лидируешь в гонке, то можешь только проиграть, а не наоборот. И тебе остается только работать в таких условиях».
Для Red Bull победа в Монако стала третьей подряд и седьмой в истории, начиная с успеха Марка Уэббера в 2010 году.
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