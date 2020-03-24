«Мы оказались на передовой». Глава Гран При Австралии рассказал о деталях отмены этапа

В отличие от других гоночных серий Формула 1 основательно испортила свое реноме из-за скомканного старта сезона. Команды и гонщики приехали в Мельбурн на дебютный Гран При, в четверг состоялся пресс-день, а в пятницу утром, когда болельщики уже готовы были занять места на трибунах, прозвучало официальное заявление об отмене этапа.

Ситуация усугубилась тем, что в 8:45 по местному времени организаторы Гран При объявили, что все пойдет по графику, а к десяти утра была озвучена прямо противоположная позиция. В подкасте Below the Bonnet podcast глава оргкомитета австралийского этапа рассказал, как именно принималось непопулярное решение.

«Если вспомнить, то всего пятью днями раньше на матч по крикету в Мельбурне пришли 86 тысяч человек, – объяснил исполнительный директор Australian Grand Prix Corporation Эндрю Уэстакотт. – Мы с Гран При оказались фактически на передовой. Уже через неделю люди стали отменять соревнования с большим запасом по времени.

Момент оказался как нельзя более неудачным. Неудачным для всех команд, для гонок поддержки, для сотрудников AGPC, для наших спонсоров и всех болельщиков, которые ждали у закрытых ворот, когда окончательное решение было принято.

Нам требовалось учесть мнение главного медика, который входит в правительство штата Виктория в рамках соответствующего департамента. Он является одной из ключевых персон системы здравоохранения всей страны.

FIA была вовлечена. Команды были вовлечены. Формула 1 была вовлечена. И правительство Виктории тоже. Все они располагались в разных часовых поясах, что не особенно способствовало принятию решений. В четверг вечером мы собирались продолжать уик-энд, но за ночь все изменилось.

Именно поэтому болельщики, к сожалению, остались разочарованы. Было несколько вариантов сценария. В частности, продолжение уик-энда без Формулы 1 или полная остановка заездов. В конечном итоге мы избрали последний.

Но все это оказалось сжато в три часа. И, к сожалению, требовалось принять окончательное решение до того, как обратиться к людям. Мы обязаны были дать верные советы в верное время. Именно так все планировалось изначально».

Как отсутствие Кэри навредило Гран При

По словам Уэстакотта, дополнительной сложностью для оргкомитета гонки в Мельбурне стало отсутствие Чейза Кэри. В решающий момент босс Формулы 1 был в пути из Ханоя в Австралию.

«Конечно, мы знали, что у команд [в пятницу утром] будут собственные точки зрения, – объяснил организатор Гран При. – Но такие вещи необходимо окончательно согласовывать с FIA, Жаном Тодтом, Формулой 1 и Чейзом Кэри. Однако Кэри был на борту самолета именно в тот момент, когда все это происходило».

Вспоминая ночь с четверга на пятницу, Уэстакотт добавил: «Время шло и шло, потому на сон его оставалось все меньше. Последние переговоры прошли в пол-третьего ночи, поспать удалось до шести утра, после чего мы продолжили работу.

Больше всего я был расстроен за болельщиков, участников гонки, сотрудников и поставщиков. Они все хотели открыть свои двери и показать себя миру, но эту возможность у них отобрали.

Все это имело последствия не только во время самого этапа. Множеству наших поставщиков был нанесен серьезный удар в масштабах Виктории и всей страны. Именно поэтому я был настолько расстроен. Я думал о людях, с которыми мы работали, о выстроенных связях».