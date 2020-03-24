«Мы оказались на передовой». Глава Гран При Австралии рассказал о деталях отмены этапа
Глава Australian Grand Prix Corporation Эндрю Уэстакотт признался, что в Мельбурне все сложилось наихудшим образом. Организаторам требовалось принять важное решение в сжатые сроки, а Чейз Кэри, как назло, был в этот момент вне доступа
В отличие от других гоночных серий Формула 1 основательно испортила свое реноме из-за скомканного старта сезона. Команды и гонщики приехали в Мельбурн на дебютный Гран При, в четверг состоялся пресс-день, а в пятницу утром, когда болельщики уже готовы были занять места на трибунах, прозвучало официальное заявление об отмене этапа.
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Ситуация усугубилась тем, что в 8:45 по местному времени организаторы Гран При объявили, что все пойдет по графику, а к десяти утра была озвучена прямо противоположная позиция. В подкасте Below the Bonnet podcast глава оргкомитета австралийского этапа рассказал, как именно принималось непопулярное решение.
«Если вспомнить, то всего пятью днями раньше на матч по крикету в Мельбурне пришли 86 тысяч человек, – объяснил исполнительный директор Australian Grand Prix Corporation Эндрю Уэстакотт. – Мы с Гран При оказались фактически на передовой. Уже через неделю люди стали отменять соревнования с большим запасом по времени.
Момент оказался как нельзя более неудачным. Неудачным для всех команд, для гонок поддержки, для сотрудников AGPC, для наших спонсоров и всех болельщиков, которые ждали у закрытых ворот, когда окончательное решение было принято.
Нам требовалось учесть мнение главного медика, который входит в правительство штата Виктория в рамках соответствующего департамента. Он является одной из ключевых персон системы здравоохранения всей страны.
FIA была вовлечена. Команды были вовлечены. Формула 1 была вовлечена. И правительство Виктории тоже. Все они располагались в разных часовых поясах, что не особенно способствовало принятию решений. В четверг вечером мы собирались продолжать уик-энд, но за ночь все изменилось.
Именно поэтому болельщики, к сожалению, остались разочарованы. Было несколько вариантов сценария. В частности, продолжение уик-энда без Формулы 1 или полная остановка заездов. В конечном итоге мы избрали последний.
Но все это оказалось сжато в три часа. И, к сожалению, требовалось принять окончательное решение до того, как обратиться к людям. Мы обязаны были дать верные советы в верное время. Именно так все планировалось изначально».
Как отсутствие Кэри навредило Гран При
По словам Уэстакотта, дополнительной сложностью для оргкомитета гонки в Мельбурне стало отсутствие Чейза Кэри. В решающий момент босс Формулы 1 был в пути из Ханоя в Австралию.
«Конечно, мы знали, что у команд [в пятницу утром] будут собственные точки зрения, – объяснил организатор Гран При. – Но такие вещи необходимо окончательно согласовывать с FIA, Жаном Тодтом, Формулой 1 и Чейзом Кэри. Однако Кэри был на борту самолета именно в тот момент, когда все это происходило».
Вспоминая ночь с четверга на пятницу, Уэстакотт добавил: «Время шло и шло, потому на сон его оставалось все меньше. Последние переговоры прошли в пол-третьего ночи, поспать удалось до шести утра, после чего мы продолжили работу.
Больше всего я был расстроен за болельщиков, участников гонки, сотрудников и поставщиков. Они все хотели открыть свои двери и показать себя миру, но эту возможность у них отобрали.
Все это имело последствия не только во время самого этапа. Множеству наших поставщиков был нанесен серьезный удар в масштабах Виктории и всей страны. Именно поэтому я был настолько расстроен. Я думал о людях, с которыми мы работали, о выстроенных связях».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Местонахождение
|Альберт-Парк
|Автор
|Эндрю ван Лёвен
«Мы оказались на передовой». Глава Гран При Австралии рассказал о деталях отмены этапа
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