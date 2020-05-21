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Формула 1 / Новость

«Мы обязаны заработать». На каких условиях в Формулу 1 вернется Гран При Германии

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«Мы обязаны заработать». На каких условиях в Формулу 1 вернется Гран При Германии
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Кристиан Ниммерфолль
21 мая 2020 г., 03:15

Промоутеры гонки в Хоккенхайме рассказали, в какой ситуации согласятся принять у себя этап чемпионата мира

Формула 1 заплатит организаторам этапа в Германии в случае проведения этого Гран При. Об этом свидетельствуют слова промоутера гонки на «Хоккенхаймринге» Йорна Теске. В разговоре с корреспондентом Motorsport.com Теске рассказал, насколько далеко продвинулись переговоры о возвращении Гран При Германии в календарь Ф1. 

«Мы не можем брать на себя никаких финансовых рисков, принимая Формулу 1, – заявил Теске. – Скажу больше: в такой год как сейчас мы обязаны заработать. У нас нет другого выхода. 

Автодром простаивал несколько месяцев; мы не могли принять ни одной гонки. Нам необходимо это в какой-то мере компенсировать. Поэтому в тот короткий период, что здесь будет Формула 1, мы должны получить хотя бы минимальный доход, чтобы вся эта затея имела смысл. 

Судя по всему, политическая ситуация со списком исключения из карантинного режима в Великобритании может повлиять на весь европейский гоночный сезон – в том числе на нас. Но это совсем не означает, что если Гран При Великобритании состоится, то мы автоматически перестанем претендовать на проведение этапа Формулы 1. 

Мы действительно продвинулись в переговорах с чемпионатом мира. Мы перешли от обсуждения общих вопросов к совершенно конкретным вещам. Мы говорим о том, при каких условиях гонка сможет состояться, как на это повлияют всевозможные допуски и ситуация с распространением болезни. И, конечно, обсуждаем финансовую сторону».

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На данный момент Гран При Германии не фигурирует в календаре сезона-2020. Однако если этап в Великобритании сорвется из-за жестких карантинных мер местного правительства, Формула 1 будет готова заменить заезд в Сильверстоуне гонкой в Германии. В таком случае Гран При на «Хоккенхаймринге» может состояться 26 июля, через две недели после второй гонки в Австрии. 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Хоккенхайм
Автор Джонатан Нобл

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