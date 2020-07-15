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«Мы обнимем его». В Red Bull пообещали поддержать Элбона

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«Мы обнимем его». В Red Bull пообещали поддержать Элбона
Автор:
15 июл. 2020 г., 14:05

Кристиан Хорнер объяснил, что в команде думают о выступлениях Элбона в этом сезоне

Этим летом в Формуле 1 возникли слухи о переговорах Себастьяна Феттеля с Red Bull. В качестве возможного варианта называли возвращение Себа на место Алекса Элбона. Позднее босс команды Кристиан Хорнер опроверг эту информацию. А теперь руководитель Red Bull Racing подробно рассказал, как команда относится к тайскому гонщику и как будет обращаться с ним в дальнейшем.

«Алекс еще очень молод, – заявил Хорнер. – Я имею в виду, что он провел за нас всего 11 гонок. В таком контексте сам факт того, что он на равных боролся с Льюисом Хэмилтоном [в первой гонке сезона], впечатляет. Думаю, Льюис сам не ожидал, что ему придется сражаться с Элбоном. А Алекс еще и подстегивает своего партнера по команде, не давая Максу расслабиться.

Алекс действительно здорово справляется. Так что нам нужно быть терпеливыми, обнять его и показать, что у Алекса есть полная поддержка команды.

Если говорить о Гран При Штирии, то во время первого отрезка Элбона мы переживали за состояние резины на его правом переднем колесе. Так что Алексу пришлось контролировать темп, чтобы покрышки продержались до расчетного круга пит-стопа. Это означало, что между Элбоном и машинами впереди возник зазор – но как только Алекс получил новые шины, он мгновенно поехал быстрее.

Если вы посмотрите на результаты по кругам, то увидите: Алекс систематически держался в одной десятой от Боттаса. А Валттери в этот самый момент догонял Макса в сражении за вторую позицию. Алекс постоянно совершенствуется».

Формально Red Bull Racing не объявила, кто поедет в австрийской команде в 2021 году. Одно место зарезервировано за Максом Ферстаппеном; позиция его напарника в теории остается свободной. В то же время в Red Bull не раз давали понять, что команда настроена сохранить Элбона в следующем сезоне.

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Об этой статье

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Автор Адам Купер

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