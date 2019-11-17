«Мы ничего не меняли». Бинотто отверг обвинения в манипуляциях с моторами
Руководитель Ferrari в очередной раз заявил, что неудачное выступление команды в США вызвано вовсе не использованием менее мощных двигателей из-за опасения штрафов со стороны FIA.
В последние недели в Формуле 1 не утихают слухи, что Ferrari использовала не до конца легальные моторы, в которых топливо может аккумулироваться после прохождения датчика контроля его расхода и единомоментно впрыскиваться в цилиндры, давая скачок мощности.
Накануне Гран При США в FIA отреагировали на беспокойство Red Bull по этому поводу, выпустив техническую директиву, разъясняющую детали работы топливной аппаратуры. Сразу после этого машины Ferrari потеряли в скорости.
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При этом уже спустя две недели в Бразилии в тренировках и в квалификации пилоты Скудерии вновь показали свое превосходство над соперниками из Mercedes. Это вынудило главу команды Маттиа Бинотто вновь перейти к опровержениями.
«Нет, мы ничего не меняли, –заявил он в эфире Sky F1. – Мы лишь внимательно изучили техническую директиву FIA. С этим нужно считаться, и важно понимать, что там говорится. Но мы ничего не поменяли в том, как используем наши моторы. В этом плане ничего не меняется с начала сезона.
У нас все еще есть преимущество на прямых. Но с начала сезона мы испытываем нехватку прижимной силы. Так было c момента основания Ф1: если снижаешь прижимную силу, то ускоряешься на прямой, но теряешь в поворотах. Вот наша машина и уступает соперникам в поворотах.
Потому на трассах, где важна прижимная сила, таких как в Венгрии или в США или даже в Мехико, мы проигрываем в поворотах. Зато выигрываем на прямых, но именно за счет аэродинамической конфигурации.
Так что к Остину мы настроили машины на максимальную прижимную силу, чтобы не так проигрывать в поворотах. И все равно у нас было некоторое преимущество на прямых».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
«Мы ничего не меняли». Бинотто отверг обвинения в манипуляциях с моторами
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