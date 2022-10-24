Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу Следующая / «Гонка хорошая, но я расстроен». Леклер подвел итоги Остина
Формула 1 / Гран При США Новость

«Мы ни в кого не целимся». Штайнер объяснил задачу протестов Haas

После финиша в Остине американская команда потребовала наказать соперников. Ее босс рассказал подробности этой истории

Адам Купер
Автор:
«Мы ни в кого не целимся». Штайнер объяснил задачу протестов Haas
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После финиша американской гонки Haas опротестовала результаты двух пилотов – Серхио Переса из Red Bull и Фернандо Алонсо из Alpine. По мнению команды, оба в какой-то момент вели гонку в небезопасной конфигурации машины. 

Свои действия в Haas объяснили тем, что в нынешнем чемпионате ее пилоты Кевину Магнуссену трижды показывали черный флаг с оранжевым кругом – он требует без проведения отправиться на пит-лейн для ремонта машины. 

У Переса после контакта в дебюте гонки отлетела одна из торцевых пластин переднего крыла, а у Алонсо после столкновения с Лэнсом Строллом надломилось крепление зеркала заднего вила.

Судьи FIA не только сочли протесты заслуживающими рассмотрения, но и выписали Алонсо штраф, из-за которого тот выпал из зачетной десятки. 

Говоря о том, что побудило Haas подать протест, который вызвал очень неоднозначную реакцию в паддоке, руководитель команды Гюнтер Штайнер объяснил: «Мы ни в кого не целимся. Я просто считаю, что правила должны работать стабильно. 

Если не хватает небольшой части, но в правилах сказано, что зеркал должно быть два, то не надо оправдывать отсутствие одного из них аварией. Должно быть два. 

Иногда считается, что это допустимо, а иногда – нет. Нам надо понять, что считается нормальным. Тогда можно понимать, как действовать. Именно этого мы пытаемся добиться. Выяснить, есть ли стабильность в применении правил. 

Мы работаем на будущее. Нам кажется, что все просто: если правила требуют наличия двух зеркал, нельзя ехать с одним. Куда при этом делось второе, не имеет значения. 

Мы видели, как оно болталось. За это положен черно-оранжевый флаг. А затем оно и вовсе отлетело. За это положена дисквалификация, так как речь идет об отсутствии оборудования, отвечающего за безопасность. Это можно сравнить с тем, что отлетела защита головы».  

В отношении Переса он добавил: «Переднее крыло можно рассматривать с двух позиций. Если оно отлетело, то все нормально. Но вот если не отлетело, а болтается, тогда вовсе не нормально. Тут есть разница. 

Эти крылья можно производить по-разному. Мы избрали более безопасную конструкцию. У нас пластины не отлетают вовсе. Это гораздо лучше, так как элемент остается на крыле и не представляет угрозы».

Фернандо Алонсо, Alpine A522, после столкновения с Лэнсом Строллом, Aston Martin AMR22

Фернандо Алонсо, Alpine A522, после столкновения с Лэнсом Строллом, Aston Martin AMR22

Фото: Карл Бингэм / Aston Martin

В Alpine уже заявили, что будут оспаривать наказание своего пилота. Глава коллектива Отмар Сафнауэр объяснил Motorsport.com: «Это немыслимо. Совершенно очевидно, что речь идет о повреждениях, полученных в аварии. Если вы не знали, машины могут продолжать гонку и финишировать с повреждениями, такое происходит постоянно. 

Когда у вас нет зеркала – это совсем не то же самое, что езда без крыла. Это совсем разные ситуации. Нельзя продолжать гонку, если машина представляет опасность. Но без зеркала никакой опасности в машине нет».

В диспут вступил и Кевин Магнуссен. Он заявил: «Необходимо постоянство. Я принимаю аргумент, что деталь может отлететь от машины и представлять опасность. Мне постоянно показывают черно-оранжевый флаг, уже трижды в этом году. Потому очень обидно было видеть, как у других отлетают части машин, и для них никакого флага нет. 

Этого я понять не могу. Я мог заработать очки в каждой из тех гонок, где мне показывали черно-оранжевый. Это позволило бы нам подняться выше в чемпионате и получить намного больше призовых, которые очень важны для будущего команды. 

Мне безразлично, как действуют судьи – но только до той поры, пока они действуют одинаково».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу
Предыдущая новость

Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу
Следующая новость

«Гонка хорошая, но я расстроен». Леклер подвел итоги Остина

«Гонка хорошая, но я расстроен». Леклер подвел итоги Остина
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Alpine последней в Ф1 выбрала молодого пилота для тренировок Гран При
Формула 1

Alpine последней в Ф1 выбрала молодого пилота для тренировок Гран При

Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение
Формула 1

Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение

Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу Гран При США
Формула 1

Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу

Больше от
Гюнтер Штайнер
«Гонщику стоит знать, что в дождь плохо видно». Штайнер поддел Шумахера Гран При Японии
Формула 1

«Гонщику стоит знать, что в дождь плохо видно». Штайнер поддел Шумахера

Шумахер объяснил аварию в тренировке. Виноват Леклер Гран При Японии
Формула 1

Шумахер объяснил аварию в тренировке. Виноват Леклер

Штайнер рассказал, кого считает самым талантливым гонщиком
Формула 1

Штайнер рассказал, кого считает самым талантливым гонщиком

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Haas подала протест на Алонсо и Переса после гонки в Остине Гран При США
Формула 1

Haas подала протест на Алонсо и Переса после гонки в Остине

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США Гран При Японии
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США

Гран При США: дуэли в квалификациях Гран При США
Формула 1

Гран При США: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Что мировые СМИ написали про Гран При США
Формула 1 Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При США

Мы собрали мнение ведущих медиа о прорыве Макса Ферстаппена к 13-й победе в сезоне и безуспешных попытках соперников остановить его

Alpine последней в Ф1 выбрала молодого пилота для тренировок Гран При
Формула 1 Формула 1

Alpine последней в Ф1 выбрала молодого пилота для тренировок Гран При

В Мексике и Абу-Даби за руль машины A522 сядет Джек Дуэн

Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение
Формула 1 Формула 1

Aston Martin и FIA почти договорились о наказании за бюджетное нарушение

Команда из Сильверстоуна признала нарушение, что позволяет задействовать упрощенную процедуру

«Гонка хорошая, но я расстроен». Леклер подвел итоги Остина
Формула 1 Формула 1

«Гонка хорошая, но я расстроен». Леклер подвел итоги Остина

Пилот Ferrari пробился с 12-го места на третье, но признал, что у его машины есть слабое место, из-за которого не получилось добиться большего

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.