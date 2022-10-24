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После финиша американской гонки Haas опротестовала результаты двух пилотов – Серхио Переса из Red Bull и Фернандо Алонсо из Alpine. По мнению команды, оба в какой-то момент вели гонку в небезопасной конфигурации машины.

Свои действия в Haas объяснили тем, что в нынешнем чемпионате ее пилоты Кевину Магнуссену трижды показывали черный флаг с оранжевым кругом – он требует без проведения отправиться на пит-лейн для ремонта машины.

У Переса после контакта в дебюте гонки отлетела одна из торцевых пластин переднего крыла, а у Алонсо после столкновения с Лэнсом Строллом надломилось крепление зеркала заднего вила.

Судьи FIA не только сочли протесты заслуживающими рассмотрения, но и выписали Алонсо штраф, из-за которого тот выпал из зачетной десятки.

Говоря о том, что побудило Haas подать протест, который вызвал очень неоднозначную реакцию в паддоке, руководитель команды Гюнтер Штайнер объяснил: «Мы ни в кого не целимся. Я просто считаю, что правила должны работать стабильно.

Если не хватает небольшой части, но в правилах сказано, что зеркал должно быть два, то не надо оправдывать отсутствие одного из них аварией. Должно быть два.

Иногда считается, что это допустимо, а иногда – нет. Нам надо понять, что считается нормальным. Тогда можно понимать, как действовать. Именно этого мы пытаемся добиться. Выяснить, есть ли стабильность в применении правил.

Мы работаем на будущее. Нам кажется, что все просто: если правила требуют наличия двух зеркал, нельзя ехать с одним. Куда при этом делось второе, не имеет значения.

Мы видели, как оно болталось. За это положен черно-оранжевый флаг. А затем оно и вовсе отлетело. За это положена дисквалификация, так как речь идет об отсутствии оборудования, отвечающего за безопасность. Это можно сравнить с тем, что отлетела защита головы».

В отношении Переса он добавил: «Переднее крыло можно рассматривать с двух позиций. Если оно отлетело, то все нормально. Но вот если не отлетело, а болтается, тогда вовсе не нормально. Тут есть разница.

Эти крылья можно производить по-разному. Мы избрали более безопасную конструкцию. У нас пластины не отлетают вовсе. Это гораздо лучше, так как элемент остается на крыле и не представляет угрозы».

Фернандо Алонсо, Alpine A522, после столкновения с Лэнсом Строллом, Aston Martin AMR22 Фото: Карл Бингэм / Aston Martin

В Alpine уже заявили, что будут оспаривать наказание своего пилота. Глава коллектива Отмар Сафнауэр объяснил Motorsport.com: «Это немыслимо. Совершенно очевидно, что речь идет о повреждениях, полученных в аварии. Если вы не знали, машины могут продолжать гонку и финишировать с повреждениями, такое происходит постоянно.

Когда у вас нет зеркала – это совсем не то же самое, что езда без крыла. Это совсем разные ситуации. Нельзя продолжать гонку, если машина представляет опасность. Но без зеркала никакой опасности в машине нет».

В диспут вступил и Кевин Магнуссен. Он заявил: «Необходимо постоянство. Я принимаю аргумент, что деталь может отлететь от машины и представлять опасность. Мне постоянно показывают черно-оранжевый флаг, уже трижды в этом году. Потому очень обидно было видеть, как у других отлетают части машин, и для них никакого флага нет.

Этого я понять не могу. Я мог заработать очки в каждой из тех гонок, где мне показывали черно-оранжевый. Это позволило бы нам подняться выше в чемпионате и получить намного больше призовых, которые очень важны для будущего команды.

Мне безразлично, как действуют судьи – но только до той поры, пока они действуют одинаково».