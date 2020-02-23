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Формула 1 / Новость

«Мы недооценили сложность вопроса». Кэри о попытках Ф1 закрепиться в Америке

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«Мы недооценили сложность вопроса». Кэри о попытках Ф1 закрепиться в Америке
Автор:
, Ответственный редактор
23 февр. 2020 г., 17:30

Как объяснил глава Liberty, в руководстве спорта по-прежнему нацелены усилить свое присутствие в США, но на пути решения этой задачи возникают все новые препятствия

О планах провести этап чемпионата мира в Майами впервые заговорили в 2018 году – вскоре после того, как контроль над Ф1 перешел к американцам из Liberty. Первой озвученной датой проведения нового Гран При был сезон-2019, однако в самом лучшем случае дебютная гонка пройдет в 2021-м.

Эти планы озвучили местные промоутеры, однако уже после этого против Формулы 1 высказались жители округа Майами-Дейд и часть депутатов. Путем долгих и сложных переговоров с участием мэра Майами удалось урегулировать спорные вопросы, что в теории дает зеленый свет идее проведения гонки вокруг стадиона Hard Rock в будущем сезоне. Однако местные активисты намерены и дальше вставлять палки в колеса гоночных машин. 

Глава Ф1 Чейз Кери признал, что укрепление позиций спорта в Америке оказалось более сложной задачей, чем можно было ожидать.

«Мы знали, что потребуется время, – рассказал он Motorsport.com на бизнес-конференции BHMSE в Баку. – Но в итоге все развивается даже медленнее, чем мы рассчитывали. 

Думаю, можно говорить о некотором разочаровании, так как мы уделяем этому вопросу много времени, но постоянно натыкаемся на те или иные сложности. 

Полагаю, в реальности любой проект здесь занимает как минимум пять лет. Мы сразу говорили, что в вопросах, связанных с США, сложно ожидать изменений за два-три года.  

Цель в том, чтобы через пять-десять лет Штаты стали для нас значимым рынком. В этой связи 12 месяцев задержки [с Гран При Майами] не столь значительны, но это не значит, что такие истории не вызывают разочарования». 

Говоря о том, как будет продвигаться проект проведения гонки в крупнейшем городе Флориды, Кэри отметил: «В политическом процессе произошли определенные изменения, которые мы обязаны учитывать. И политическая составляющая по-прежнему играет в нем роль».

Михаэль Шумахер лидирует на старте Гран При США 2002 года

Михаэль Шумахер лидирует на старте Гран При США 2002 года

Фото: Brousseau Photo

«Мы знаем об интересе Индианаполиса»

С 2000 по 2007 года Формула 1 проводила этапы в Индианаполисе, используя часть знаменитого овала и дорожки в его внутренней части. Недавно знаменитый гоночный комплекс стал собственностью семьи Пенске – что сразу стало причиной разговоров о возможности возвращения чемпионата на эту трассу.

«Я отлично знаю Пенске и знал их еще до покупки «Индианаполиса», – сказал Чейз Кэри, комментируя этот вопрос. – Мы регулярно контактируем, однако я не хотел бы раскрывать детали наших переговоров. И конечно, мне известно об их интересе [к возвращению Ф1]. 

Эта трасса – одна из икон для мира гонок. Вместе с Монако и Ле-Маном она входит в «Тройную корону», что многое говорит о ее значимости».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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