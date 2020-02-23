«Мы недооценили сложность вопроса». Кэри о попытках Ф1 закрепиться в Америке

О планах провести этап чемпионата мира в Майами впервые заговорили в 2018 году – вскоре после того, как контроль над Ф1 перешел к американцам из Liberty. Первой озвученной датой проведения нового Гран При был сезон-2019, однако в самом лучшем случае дебютная гонка пройдет в 2021-м.

Эти планы озвучили местные промоутеры, однако уже после этого против Формулы 1 высказались жители округа Майами-Дейд и часть депутатов. Путем долгих и сложных переговоров с участием мэра Майами удалось урегулировать спорные вопросы, что в теории дает зеленый свет идее проведения гонки вокруг стадиона Hard Rock в будущем сезоне. Однако местные активисты намерены и дальше вставлять палки в колеса гоночных машин.

Глава Ф1 Чейз Кери признал, что укрепление позиций спорта в Америке оказалось более сложной задачей, чем можно было ожидать.

«Мы знали, что потребуется время, – рассказал он Motorsport.com на бизнес-конференции BHMSE в Баку. – Но в итоге все развивается даже медленнее, чем мы рассчитывали.

Думаю, можно говорить о некотором разочаровании, так как мы уделяем этому вопросу много времени, но постоянно натыкаемся на те или иные сложности.

Полагаю, в реальности любой проект здесь занимает как минимум пять лет. Мы сразу говорили, что в вопросах, связанных с США, сложно ожидать изменений за два-три года.

Цель в том, чтобы через пять-десять лет Штаты стали для нас значимым рынком. В этой связи 12 месяцев задержки [с Гран При Майами] не столь значительны, но это не значит, что такие истории не вызывают разочарования».

Говоря о том, как будет продвигаться проект проведения гонки в крупнейшем городе Флориды, Кэри отметил: «В политическом процессе произошли определенные изменения, которые мы обязаны учитывать. И политическая составляющая по-прежнему играет в нем роль».

Михаэль Шумахер лидирует на старте Гран При США 2002 года Фото: Brousseau Photo

«Мы знаем об интересе Индианаполиса»

С 2000 по 2007 года Формула 1 проводила этапы в Индианаполисе, используя часть знаменитого овала и дорожки в его внутренней части. Недавно знаменитый гоночный комплекс стал собственностью семьи Пенске – что сразу стало причиной разговоров о возможности возвращения чемпионата на эту трассу.

«Я отлично знаю Пенске и знал их еще до покупки «Индианаполиса», – сказал Чейз Кэри, комментируя этот вопрос. – Мы регулярно контактируем, однако я не хотел бы раскрывать детали наших переговоров. И конечно, мне известно об их интересе [к возвращению Ф1].

Эта трасса – одна из икон для мира гонок. Вместе с Монако и Ле-Маном она входит в «Тройную корону», что многое говорит о ее значимости».