Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«Мы не теряем слух, на трассах появились дети». В Mercedes похвалили тихие моторы Ф1

Поделились
Комментарии
«Мы не теряем слух, на трассах появились дети». В Mercedes похвалили тихие моторы Ф1
Автор:
, Ответственный редактор
24 дек. 2019 г., 11:40

По мнению главы отдела двигателей Mercedes Энди Коуэлла, хоть нынешние силовые установки и уступают по громкости своего «голоса» двигателям прошлого поколения, но это не так и плохо.

После смены регламента Ф1 в 2014 году многим не понравилось, что звук двигателей стал заметно тише – изменения стали следствием перехода на турбонаддув и гибридные системы. После этого в техническом регламенте даже прописали использование в выхлопной системе «звуковых» трубок, чтобы хоть как-то выправить ситуацию.

По прошествии шести лет острота вопроса несколько снизилась, и кое-кто даже нашел в случившихся изменениях позитивные моменты. Главный моторист Mercedes Энди Коуэлл отметил, что теперь органы слуха у работников команд больше не подвергаются столь серьезной нагрузке, а болельщики могут приходить на автодром с детьми. 

«В 2014-м ни один из двигателей не был по-настоящему настроен. Мы использовали облегченный выхлоп, и первичные трубы имели разную длину, – объяснил Коуэлл в подкасте журнала Motorsport. – Думаю, сейчас ситуация совсем другая. У всех все отлажено, длина труб тщательно подогнана и сделана равной. Полагаю, звук стал гораздо приятнее. Он не запредельно громкий, но все равно весьма насыщенный.  

Теперь, когда все серии поддержки тоже используют турбомоторы, двигатели звучат очень похоже. И думаю, именно поэтому мы видим на трассах так много семей.  

Раньше, когда использовались визжащие V8 и V10, но одного ребенка не было даже в окрестностях автодромов. Вы не могли подвергнуть своих детей такому испытанию.

Что говорить, даже среди нас, в командах, многие повредили слух за время работы в этой области. Так что, полагаю, это полезные изменения».

Он добавил, что даже в условиях нынешних ограничений производители продолжают улучшать свои силовые установки, хотя после стольких лет стабильности в правилах изыскивать резервы эффективности все сложнее. 

«Сейчас двигатели можно дорабатывать, – объяснил Коуэлл. –  Мы только что закончили свой шестой сезон, а до этого 18 месяцев вели разработку. С точки зрения инженеров это немалое время на оптимизацию любого механизма. Так что прибавки стали меньше, но вы все равно можете отыскать их во многих областях.

Нам приходится смотреть туда, где не ожидаешь найти выигрыш. Но так считалось просто потому, что прежде этим никто всерьез не занимался, потому в итоге получается добиться вполне неплохой прибавки. 

С каждой следующей версией мотор становится все мощнее и надежнее».

Читайте также:

Следующая новость
Motorsport.com слушает вас: выберете лучшую гонку года?

Предыдущая новость

Motorsport.com слушает вас: выберете лучшую гонку года?
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

«Квят не был готов к Red Bull». Менеджер объяснил спад в карьере россиянина

2
Формула 1

«Мы не теряем слух, на трассах появились дети». В Mercedes похвалили тихие моторы Ф1

3
Формула 1

Вредные советы от Берни. Экклстоун подготовил новую рождественскую открытку

4
Формула 1

Вассер о карьере Райкконена: Будет выступать, сколько захочет

5
Формула 1

Motorsport.com слушает вас: выберете лучшую гонку года?

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

«Мы не теряем слух, на трассах появились дети». В Mercedes похвалили тихие моторы Ф1
F1

«Мы не теряем слух, на трассах появились дети». В Mercedes похвалили тихие моторы Ф1

Motorsport.com слушает вас: выберете лучшую гонку года?
F1

Motorsport.com слушает вас: выберете лучшую гонку года?

Вредные советы от Берни. Экклстоун подготовил новую рождественскую открытку
F1

Вредные советы от Берни. Экклстоун подготовил новую рождественскую открытку

«Квят не был готов к Red Bull». Менеджер объяснил спад в карьере россиянина
F1

«Квят не был готов к Red Bull». Менеджер объяснил спад в карьере россиянина

Окон не удивился победе Леклера над Феттелем
F1

Окон не удивился победе Леклера над Феттелем

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.