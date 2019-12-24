«Мы не теряем слух, на трассах появились дети». В Mercedes похвалили тихие моторы Ф1

После смены регламента Ф1 в 2014 году многим не понравилось, что звук двигателей стал заметно тише – изменения стали следствием перехода на турбонаддув и гибридные системы. После этого в техническом регламенте даже прописали использование в выхлопной системе «звуковых» трубок, чтобы хоть как-то выправить ситуацию.

По прошествии шести лет острота вопроса несколько снизилась, и кое-кто даже нашел в случившихся изменениях позитивные моменты. Главный моторист Mercedes Энди Коуэлл отметил, что теперь органы слуха у работников команд больше не подвергаются столь серьезной нагрузке, а болельщики могут приходить на автодром с детьми.

«В 2014-м ни один из двигателей не был по-настоящему настроен. Мы использовали облегченный выхлоп, и первичные трубы имели разную длину, – объяснил Коуэлл в подкасте журнала Motorsport. – Думаю, сейчас ситуация совсем другая. У всех все отлажено, длина труб тщательно подогнана и сделана равной. Полагаю, звук стал гораздо приятнее. Он не запредельно громкий, но все равно весьма насыщенный.

Теперь, когда все серии поддержки тоже используют турбомоторы, двигатели звучат очень похоже. И думаю, именно поэтому мы видим на трассах так много семей.

Раньше, когда использовались визжащие V8 и V10, но одного ребенка не было даже в окрестностях автодромов. Вы не могли подвергнуть своих детей такому испытанию.

Что говорить, даже среди нас, в командах, многие повредили слух за время работы в этой области. Так что, полагаю, это полезные изменения».

Он добавил, что даже в условиях нынешних ограничений производители продолжают улучшать свои силовые установки, хотя после стольких лет стабильности в правилах изыскивать резервы эффективности все сложнее.

«Сейчас двигатели можно дорабатывать, – объяснил Коуэлл. – Мы только что закончили свой шестой сезон, а до этого 18 месяцев вели разработку. С точки зрения инженеров это немалое время на оптимизацию любого механизма. Так что прибавки стали меньше, но вы все равно можете отыскать их во многих областях.

Нам приходится смотреть туда, где не ожидаешь найти выигрыш. Но так считалось просто потому, что прежде этим никто всерьез не занимался, потому в итоге получается добиться вполне неплохой прибавки.

С каждой следующей версией мотор становится все мощнее и надежнее».