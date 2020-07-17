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«Мы не сможем бороться за подиумы». У Феттеля не осталось надежд на прогресс Ferrari

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«Мы не сможем бороться за подиумы». У Феттеля не осталось надежд на прогресс Ferrari
Автор:
, Главный редактор
17 июл. 2020 г., 08:50

Гонка в Венгрии станет первой возможностью Скудерии испытать новинки в гоночных условиях. Но Себ уже ничего не ждет

Отставание машины Ferrari по скорости от автомобилей других топ-команд заставило итальянскую команду активно работать над новыми деталями для болида SF1000. В итоге набор доработанных элементов, который изначально предполагалось задействовать на Гран При Венгрии, был установлен на машины неделей раньше – на втором этапе чемпионата мира.

Сход Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера на первых кругах Гран При Штирии не дал команде возможности оценить эффективность обновлений в условиях гонки. Однако четырехкратный чемпион мира, общаясь с прессой перед началом уик-энда на «Хунгароринге», призвал не ждать чудес от доработанного болида.

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«Мы увидели, что от новых деталей есть определенный эффект. Хотелось бы, конечно, чтобы с помощью этих обновлений можно было совершить чудо – но сейчас не похоже, что мы сможем радикально улучшить свой темп, – рассказал немецкий гонщик. – Мы с нетерпением ждем воскресенья, чтобы окончательно оценить ситуацию. Но в целом стоит быть реалистами: в ближайшее время мы не сможем бороться за подиумы. Но мы активно пытаемся изменить ситуацию – работаем так активно, как только можем».

Журналисты высказали предположение, что на руку Ferrari может сыграть конфигурация трассы «Хунгароринг» – где отставание по мощности мотора приводит к ощутимо меньшим потерям, чем на том же «Ред Булл Ринге», месте проведения двух первых гонок сезона.

«Думаю, что Гран При будет для нас трудным, – ответил Феттель. – Ведь в прошлом году на этой трассе у нас были проблемы. Да, сейчас у нас новая машина – мы надеемся, что новые детали помогут нам изменить расклад сил. Но я не думаю, что ситуация может измениться радикально – скорее всего, все будет выглядеть примерно так же, как в Австрии».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Местонахождение Хунгароринг
Команды Ferrari В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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