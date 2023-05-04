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«Мы не клеим наклейки на моторы». В General Motors подкололи Ford

Американская компания, которая станет партнером, намерена самостоятельно строить силовые установки для Формулы 1

Мэтт Кью
Автор:
Соавтор:
Гэри Уоткинс
, журналист (Global)
Логотип Ford на машине WRC

В самом начале января Майкл Андретти анонсировал планы дебюта со своей командой в Формуле 1. Его заявка была подана в альянсе с GM, где решили задействовать свой бренд Cadillac – присутствие производителя придало ей вес и сделало американцев главными претендентами на успех в тендере FIA. 

Однако позже, когда федерация опубликовала список компаний, получивших право строить моторы по регламенту 2026 года, ни GM, ни Cadillac там не оказалось. Это укрепило паддок во мнении, что на машинах команды, если ей позволят присоединиться к чемпионату, будут стоять чужие двигатели. В компании Renault не делали секрета из того, что готовы помогать Andretti. 

Однако в недавнем интервью Motorsport.com исполнительный директор GM по вопросам гонок Эрик Уоррен заверил, что компания собирается участвовать в создании моторов – его слова явно несли отсылку к проекту Ford с Red Bull, где «Голубой овал» будет лишь в минимальной степени участвовать в создании силовых установок. 

«Мы в GM нацелены активно участвовать в процессе создания машины на всех этапах, – заверил Уоррен. – Мы не собираемся просто клеить наклейки на [чужие] моторы. 

Взаимодействие Cadillac и Andretti будет затрагивать всю машину».

Говоря об отсутствии GM в списке производителей 2026 года, американец объяснил: «Мы смотрим дальше 2026 года. Мы хотим участвовать в гонках и быть конкурентоспособными.

По правилам делать это в 2026 году у нас нет возможности, так как производители уже объявлены. Так что это произойдет самое раннее в 2027-м».

При этом на прямой вопрос, готовы ли в GM стать полноценным производителем, он ответил: «Конечно же, мы может сделать это. Мы изучаем такую возможность со всей серьезностью. У Andretti сейчас есть партнер-моторист, с которым мы сможем быстро запустить собственную программу». 

Уоррен добавил: «Думаю, сейчас ни один производитель не может сказать, что делает все на 100 процентов своими силами. У всех есть технические партнеры, с которыми они работают. И у нас тоже есть такие возможности. 

Думаю, задача решаема для нас. Какие именно элементы мы выберем [для собственного производства] – еще предстоит определить». 

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