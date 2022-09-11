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Формула 1 / Гран При Италии Новость

«Мы не хотим так побеждать». Хорнер раскритиковал дирекцию ГП Италии

По мнению руководителя Red Bull Racing, по ходу гонки в Монце «было более чем достаточно времени», чтобы возобновить борьбу после выезда машины безопасности

Джейк Боксолл-Легг
Автор:
, Технический редактор, глобальная редакция
«Мы не хотим так побеждать». Хорнер раскритиковал дирекцию ГП Италии
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Хотя сход Даниэля Риккардо по сути гарантировал Максу Ферстаппену 11-ю победу в нынешнем сезоне Ф1, в его команде остались недовольны тем, что гонщики завершали дистанцию Гран При Италии без борьбы, поскольку эвакуация McLaren австралийца заняла слишком много времени. 

«Мы не хотим побеждать за автомобилем безопасности, – объяснил глава RBR Кристиан Хорнер в эфире Sky Sports. – Мы уже много-много раз обсуждали, что финиш должен проходить в гоночном режиме. Было вполне достаточно времени, чтобы возобновить гонку.

Но для начала, насколько я понимаю, они выбрали [в качестве лидера] не ту машину, Джорджа Расселла.   

Мы были быстрейшими, мы хотели бы победить на трассе, а не позади автомобиля безопасности. Так что мы разделяем разочарование болельщиков, у которых отняли яркий финиш». 

Дополнение: FIA объяснила, почему гонку в Монце закончили за машиной безопасности

Он добавил: «Я собираюсь пересмотреть повтор гонки. Мне кажется, мы победили бы и без машины безопасности. Даже с единственным пит-стопом у нас был достаточно высокий темп. 

[В случае рестарта] у нас был совершенно новый комплект шин, тогда как Шарлю поставили уже прикатанный.  Но в любом случае мы получили вместо этого проезд вдоль трибун. 

Это противоречит тем принципам, которые мы сами определили. Так что главными проигравшими сегодня стали, конечно, зрители. Со всем этим надо оперативно разобраться. 

Как по мне, было более чем достаточно времени для подготовки рестарта. Машина [Риккардо] не была разбита о барьер. Она просто стояла у края трассы». 

Для Red Bull успех в Монце стал 12-м в нынешнем сезоне. Рекордом за всю историю команды пока остаются 13 выигранных Гран При в 2013 году.

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