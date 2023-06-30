«Мы не идиоты». Макс объяснил, почему гонщики так часто выезжают за белую линию

Макс Ферстаппен выиграл пятничную квалификацию в Шпильберге, хотя два его быстрых круга исключили из протоколов за нарушение правил – как и многие другие участники сессии, голландец не удержал свою машину в пределах трассы.

Еще до старта уик-энда было известно, что этот вопрос будет иметь особую актуальность – конфигурация «Ред Булл Ринга» требует филигранного выбора траектории, чтобы показать хорошие секунды.

Серхио Перес во втором сегменте не смог избежать ошибок ни в одной из двух попыток – и вообще будет стартовать 15-м.

«Думаю, сегодняшняя сессия выглядела очень глупо, – признался Макс после окончания заездов. – Смотрелось так, словно по трассе ездят любители, так много кругов не было засчитано. Мне не кажется, что это было хорошее зрелище.

Но мне все же не кажется, что мы все – идиоты».

Он продолжил: «На самом деле, из-за границ трассы квалификация оказалась очень сложной. Но правда, мы делаем это не намеренно. Просто с такими скоростями в этих быстрых поворотах очень сложно определить, где точно находится белая линия.

Именно поэтому сегодня было так много нарушений, и я тоже не избежал их. Честно говоря, в финале квалификации нужно было просто выжить. Первый круг требовалось просто проехать с каким-то временем. Это лишает тебя части удовольствия, но в итоге мне все же удалось неплохо проехать».

Гонщик отметил, что им с коллегами по пелотону есть смысл пообщаться с FIA/ При этом традиционный пятничный брифинг на этом Гран При отменили без официального объяснения причин.

«Хорошо еще, что мы избавились от тупых желтых бордюров (так называемых "сосисок" – прим.ред.), которые просто разрушали нам машины. В идеале было бы сделать гравийные зоны, но они не устраивают мотоциклистов…»

Год назад Ферстаппен стартовал в Австрии с поула, но в гонке ничего не смог противопоставить Шарлю Леклеру из Ferrari, который был на решетке вторым.