«Мы не говорим на публику». В Renault объяснили отсутствие замечаний к Ferrari

Осенью 2019 года соперники из Red Bull и Mercedes обращались в FIA по поводу легальности силовых установок Ferrari, в которой они усомнились. После полученных запросов FIA выпустила ряд технических директив, вскоре за этим Скудерия утратила былое преимущество на прямых. В Red Bull такой исход сочли подтверждением нарушений со стороны итальянской команды. В Ferrari же заверяли, что директивы на них никак не повлияли, а скорость на прямых упала из-за изменения аэродинамических настроек машины.

В то же время, представители четвертого производителя силовых установок в Формуле 1 – Renault – ни разу публично не высказывались о возможных нарушениях со стороны Ferrari. Главный моторист французской компании Реми Таффен объяснил, почему так произошло.

«Неверно говорить, что мы молчали, – сказал Таффен в интервью Auto Motor und Sport. – Мы просто не говорили на публику. Наши обычные запросы в FIA не выносятся на публику. В случае с Ferrari другие команды решили вести себя иначе.

Иногда у тебя появляется идея, как получить преимущество. Однако ты не уверен, что правильно интерпретируешь правила, и просишь разъяснений. И если FIA все устраивает, то мы об этом не объявляем, чтобы оставить преимущество для себя».