«Мы можем лишь принять это». Ральф Шумахер об истории Михаэля
Немецкий экс-пилот Ф1 продолжает оставаться на своей швейцарской вилле, отделенный от окружающего мира стеной полного молчания. Даже его младший брат не захотел ничего рассказывать
Прошло уже почти десять лет с того дня, как Михаэль Шумахер отправился покататься на горных лыжах около своего альпийского шале, оступился на чуть присыпанном снегом каменистом склоне, упал и ударился головой.
С этого дня семикратного чемпиона Ф1 словно отделили от его многочисленных поклонников невидимой преградой, за которую нельзя проникнуть и из-за которой не проникает никакая информация. Семья Михаэля тщательно оберегает покой гонщика, о состоянии которого все остальные могут только догадываться.
Любые публикации в СМИ становятся поводом для судебного разбирательства, и лишь избранные – вроде бывшего главы Ferrari Жана Тодта – получают возможность увидеть победителя 91 Гран При.
Недавно о том, что происходит с его старшим братом, в интервью Bunte спросили у Ральфа Шумахера. Тот дал короткий ответ, в котором почти не оказалось никакой конкретики.
«К сожалению, жизнь порой бывает несправедлива, – отметил Ральф. – И мы можем лишь принять это.
Когда я вижу его детей (сына Мика и дочь Джину-Марию – прим.ред.), у меня теплеет на сердце. А если кто-то из их семьи просит меня о чем-то, я всегда прихожу на помощь. Но они идут собственным путем».
На прошедшей неделе адвокат Феликс Дамм, который представляет интересы Михаэля и его родных, объявил, что отныне обновлений о состоянии здоровье немецкого экс-пилота более не будет.
В интервью LTO он объяснил: «Мы всегда стремились защищать информацию. И после обсуждений решили, что будет правильно выпустить финальное объявление. СМИ постоянно задают нам вопросы, но мы теперь будем что-то сообщать, только когда сами сочтем это необходимым».
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