«Мы можем бороться и дальше». Леклер о ситуации в Ferrari

Шарль Леклер рассказал журналистам в паддоке Гран При Абу-Даби, что столкновение двух пилотов Ferrari на гонке в Бразилии две недели назад не привело руководство Ferrari к мысли запретить гонщикам Скудерии сражаться между собой.

«Каждый из нас хочет одержать победу и готов сражаться за нее, – в частности заявил монегаск. – И мы можем бороться друг с другом и дальше. Но в этой борьбе нам надо найти компромисс, который позволил бы не ущемить интересы команды».

По сообщениям итальянских СМИ, Ferrari после инцидента в Бразилии не стала проводить какой-либо общей встречи, посвященной разбору аварии – Маттиа Бинотто обсудил ситуацию с каждым из гонщиков по отдельности, а потом Леклер и Феттель созвонились, чтобы окончательно прояснить все детали.

«Мы не должны допустить таких ситуаций в будущем, а значит – не должны быть столь же агрессивными в борьбе друг с другом, – сообщил Леклер журналистам. – Себу, наверное, не стоило смещаться влево – и он сам об этом знает. А я мог снизить риск столкновения, если бы сместился влево сильнее. В целом же нам просто не повезло: легкий контакт привел к столь серьезным последствиям».