«Мы можем бороться и дальше». Леклер о ситуации в Ferrari
Обсудив инцидент в Бразилии с руководством Скудерии и напарником, монегаск пришел к выводу, что оба пилота Ferrari в борьбе на «Интерлагосе» вели себя излишне агрессивно – однако причиной обоюдного схода Леклер считает скорее невезение, чем ошибки гонщиков.
Шарль Леклер рассказал журналистам в паддоке Гран При Абу-Даби, что столкновение двух пилотов Ferrari на гонке в Бразилии две недели назад не привело руководство Ferrari к мысли запретить гонщикам Скудерии сражаться между собой.
«Каждый из нас хочет одержать победу и готов сражаться за нее, – в частности заявил монегаск. – И мы можем бороться друг с другом и дальше. Но в этой борьбе нам надо найти компромисс, который позволил бы не ущемить интересы команды».
По сообщениям итальянских СМИ, Ferrari после инцидента в Бразилии не стала проводить какой-либо общей встречи, посвященной разбору аварии – Маттиа Бинотто обсудил ситуацию с каждым из гонщиков по отдельности, а потом Леклер и Феттель созвонились, чтобы окончательно прояснить все детали.
«Мы не должны допустить таких ситуаций в будущем, а значит – не должны быть столь же агрессивными в борьбе друг с другом, – сообщил Леклер журналистам. – Себу, наверное, не стоило смещаться влево – и он сам об этом знает. А я мог снизить риск столкновения, если бы сместился влево сильнее. В целом же нам просто не повезло: легкий контакт привел к столь серьезным последствиям».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Автор
|Кирилл Качнов
«Мы можем бороться и дальше». Леклер о ситуации в Ferrari
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