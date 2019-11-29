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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

«Мы можем бороться и дальше». Леклер о ситуации в Ferrari

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«Мы можем бороться и дальше». Леклер о ситуации в Ferrari
Автор:
, Главный редактор
29 нояб. 2019 г., 09:32

Обсудив инцидент в Бразилии с руководством Скудерии и напарником, монегаск пришел к выводу, что оба пилота Ferrari в борьбе на «Интерлагосе» вели себя излишне агрессивно – однако причиной обоюдного схода Леклер считает скорее невезение, чем ошибки гонщиков.

Шарль Леклер рассказал журналистам в паддоке Гран При Абу-Даби, что столкновение двух пилотов Ferrari на гонке в Бразилии две недели назад не привело руководство Ferrari к мысли запретить гонщикам Скудерии сражаться между собой.

«Каждый из нас хочет одержать победу и готов сражаться за нее, – в частности заявил монегаск. – И мы можем бороться друг с другом и дальше. Но в этой борьбе нам надо найти компромисс, который позволил бы не ущемить интересы команды».

По сообщениям итальянских СМИ, Ferrari после инцидента в Бразилии не стала проводить какой-либо общей встречи, посвященной разбору аварии – Маттиа Бинотто обсудил ситуацию с каждым из гонщиков по отдельности, а потом Леклер и Феттель созвонились, чтобы окончательно прояснить все детали.

«Мы не должны допустить таких ситуаций в будущем, а значит – не должны быть столь же агрессивными в борьбе друг с другом, – сообщил Леклер журналистам. – Себу, наверное, не стоило смещаться влево – и он сам об этом знает. А я мог снизить риск столкновения, если бы сместился влево сильнее. В целом же нам просто не повезло: легкий контакт привел к столь серьезным последствиям».

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Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Автор Кирилл Качнов

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