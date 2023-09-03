«Мы медленнее всех». Вольф объяснил, почему Монца не подходит Mercedes

Расселл показал четвертый результат в квалификации Гран При Италии, уступив меньше четырех десятых поулу Карлоса Сайнса. Добиться этого британцу удалось, несмотря на серьезный сдерживающий фактор: его машина Mercedes W14 отличается высоким лобовым сопротивлением, из-за чего не может набирать ту же скорость на прямых, что есть у соперников.

В точке замера, которая находится в 212 метрах перед первых поворотом, результат Расселла составил всего 338,6 км/ч – это худшее значение во всем пелотоне. Льюис Хэмилтон набрал 340,6 км/ч, тогда как показатель Сайнса составил 350,8.

Разумеется, максимальная скорость решает в Ф1 далеко не все – достаточно сказать, что возглавил рейтинг и вовсе Кевин Магнуссен (351,9 км/ч), который будет стартовать 18-м. В то же время, у главного фаворита Макса Ферстаппена показатель оказался довольно скромным – 344 км/ч.

Несмотря на это, глава Mercedes Тото Вольф признал, что длинные прямые Монцы не лучшим образом отвечают характеристикам W14.

«Думаю, у нашей машины многовато лобового сопротивления для столь быстрой трассы, – объяснил австриец. – Если посмотреть на максимальные скорости, там мы вообще медленнее всех.

Можно и с лобовым сопротивлением показывать хорошее время круга, но для Монцы наша машина все же выглядит перебором».

Он добавил, что в таких условиях у Mercedes нет оснований расстраиваться после квалификации: «Год назад мы проиграли здесь 1,2 секунды. Изначально было понятно, что эта трассе не подходит нам – достаточно вспомнить Спа и Баку.

Конечно, что в идеале машина должна быть быстрой везде, но для нас существуют более проблемные трассы. Потому, оценивая нынешнее отставание от лидеров, я считаю его поводом для некоторого удовлетворения».

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Тото Вольф, глава команды и генеральный директор, Mercedes-AMG Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

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«Вспомните голландский уик-энд, – сказал он. – Там нужна прижимная сила, и они были далеко не столь конкурентоспособны. Но здесь они словно преобразились и заставили [Макса] Ферстаппена всерьез попотеть.

Получится ли у них поддерживать такой темп в течение всей гонки, мы еще увидим. Но мой фаворит на воскресенье – Ферстаппен. У них хорошая машина, а сам он действует совершенно безошибочно.

Впрочем, изменения в расстановке сил пойдут на пользу Ф1. Представляете, если у Red Bull возникнут сложности, и в Монце победит Ferrari. Если уж нам не удастся выиграть, то пусть это будет именно Ferrari».

В то же время, Джордж Расселл сделал предположение, что у Mercedes получится навязать в гонке борьбу пилотам Скудерии, пусть даже обойти их в реальной борьбе на трассе едва ли реально.

«Задача сложная, – сказал он. – Но, думаю, у нас хороший гоночный темп. Износ шин в Монце никогда не был проблемой, но с таким плоским задним крылом DRS дает минимальный выигрыш, пару десятых на круге.

Так что нам нужно быстро проводить пит-стопы. Шины у нас работают лучше, чем у Ferrari, потому надо быстрее работать на пит-лейне или придумывать что-то интересное в плане тактики».

Льюис Хэмилтон стартует в Гран При Италии с восьмой позиции.