«Мы хотя бы боролись до конца». Ди Монтедзмоло оценил выступления Ferrari
Бывший президент Ferrari поделился мнением о том, что изменится для команды после подписания долгосрочного контракта с Шарлем Леклером, и чего можно ожидать от Скудерии в новом сезоне.
Прошло уже 12 лет с тех пор, как Кими Райкконен завоевал в составе Ferrari звание чемпиона Формулы 1. Как минимум трижды за это время команда упускала титул в самый последний момент: Фелипе Масса в 2008-м и Фернандо Алонсо в 2010-м и 2012-м имели реальные шансы стать сильнейшими.
Лука ди Монтедземоло долгое время руководил Скудерией – еще в середине 70-х его пригласил на работу сам Энцо Феррари. Итальянец ушел из компании в 2014-м – но до сих пор внимательно следит за выступлениями Ferrari. В интервью SkySports 72-летний ди Монтедземоло подвел итоги прошедшего сезона.
«Я надеялся, что чемпионат сложится [для Скудерии] успешнее, особенно учитывая форму на зимних тестах, – сказал он. – Ferrari уже много нет не выигрывала титул – конечно, это обусловлено множеством факторов, но при этом можно сказать, что несколько раз за это время она боролась за победу до самого конца.
У меня скверные воспоминания о всех этих поражениях, но мы хотя бы регулярно сохраняли шансы до самого конца. А в 2019-м не было и этого, так что мне очень жаль».
Он добавил: «В свое время я собрал в команде [Жана] Тодта, [Росса] Брауна, [Стефано] Доменикали, [Рори] Берна. [Нынешний глава Ferrari Маттиа] Бинотто умен. Я ожидаю, что в следующем сезоне Red Bull и моторы Honda станут еще сильнее, но у Ferrari есть все необходимое, чтобы как минимум бороться за титул до самой последней гонки».
Комментируя недавнее продление контракта с Шарлем Леклером до 2024 года, ди Монтедземоло поддержал этот шаг.
«Леклер – пилот, умеющий побеждать, – объяснил бывший босс команды. – Он умный, думающий парень, способный делать выводы из ошибок. Ему по силам стать чемпионом».
Также Лука дал совет Себастьяну Феттелю, который в 2019-м смотрелся не очень здорово в сравнении с молодым напарником: «Он должен сохранять хладнокровие и веру в свои способности, а они по-прежнему незаурядные. И еще – нужно выстроить максимально открытый диалог с командой. Для него это последний год контракта, и это довольно деликатный момент».
При этом саму Скудерию ди Монтедземоло предостерег о необходимости очень внимательно следить за отношениями между гонщиками.
«Разумеется, всегда бывают моменты, которые не идут на пользу команде, – объяснил он. – Гонщики должны понимать, что они выступают тут не в своих собственных интересах, о чем я как-то сказал [Рубенсу] Баррикелло. Это сразу нужно прояснить, и оба пилота должны быть готовы принять это. На Бинотто лежит большая ответственность, и команде нужно как можно точнее выстроить свою линию в этом непростом вопросе».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Redazione
«Мы хотя бы боролись до конца». Ди Монтедзмоло оценил выступления Ferrari
Формула 1 Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты