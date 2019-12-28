«Мы хотя бы боролись до конца». Ди Монтедзмоло оценил выступления Ferrari

Прошло уже 12 лет с тех пор, как Кими Райкконен завоевал в составе Ferrari звание чемпиона Формулы 1. Как минимум трижды за это время команда упускала титул в самый последний момент: Фелипе Масса в 2008-м и Фернандо Алонсо в 2010-м и 2012-м имели реальные шансы стать сильнейшими.

Лука ди Монтедземоло долгое время руководил Скудерией – еще в середине 70-х его пригласил на работу сам Энцо Феррари. Итальянец ушел из компании в 2014-м – но до сих пор внимательно следит за выступлениями Ferrari. В интервью SkySports 72-летний ди Монтедземоло подвел итоги прошедшего сезона.

«Я надеялся, что чемпионат сложится [для Скудерии] успешнее, особенно учитывая форму на зимних тестах, – сказал он. – Ferrari уже много нет не выигрывала титул – конечно, это обусловлено множеством факторов, но при этом можно сказать, что несколько раз за это время она боролась за победу до самого конца.

У меня скверные воспоминания о всех этих поражениях, но мы хотя бы регулярно сохраняли шансы до самого конца. А в 2019-м не было и этого, так что мне очень жаль».

Он добавил: «В свое время я собрал в команде [Жана] Тодта, [Росса] Брауна, [Стефано] Доменикали, [Рори] Берна. [Нынешний глава Ferrari Маттиа] Бинотто умен. Я ожидаю, что в следующем сезоне Red Bull и моторы Honda станут еще сильнее, но у Ferrari есть все необходимое, чтобы как минимум бороться за титул до самой последней гонки».

Комментируя недавнее продление контракта с Шарлем Леклером до 2024 года, ди Монтедземоло поддержал этот шаг.

«Леклер – пилот, умеющий побеждать, – объяснил бывший босс команды. – Он умный, думающий парень, способный делать выводы из ошибок. Ему по силам стать чемпионом».

Также Лука дал совет Себастьяну Феттелю, который в 2019-м смотрелся не очень здорово в сравнении с молодым напарником: «Он должен сохранять хладнокровие и веру в свои способности, а они по-прежнему незаурядные. И еще – нужно выстроить максимально открытый диалог с командой. Для него это последний год контракта, и это довольно деликатный момент».

При этом саму Скудерию ди Монтедземоло предостерег о необходимости очень внимательно следить за отношениями между гонщиками.

«Разумеется, всегда бывают моменты, которые не идут на пользу команде, – объяснил он. – Гонщики должны понимать, что они выступают тут не в своих собственных интересах, о чем я как-то сказал [Рубенсу] Баррикелло. Это сразу нужно прояснить, и оба пилота должны быть готовы принять это. На Бинотто лежит большая ответственность, и команде нужно как можно точнее выстроить свою линию в этом непростом вопросе».