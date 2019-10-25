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Формула 1 / Новость

«Мы хотели себе такую же». В Racing Point не просили наказывать Renault

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«Мы хотели себе такую же». В Racing Point не просили наказывать Renault
Автор:
, Редактор
25 окт. 2019 г., 17:41

Команда утверждает, что протестом в FIA пыталась добиться легализации автоматической системы изменения тормозного баланса.

Сразу после Гран При Японии команда Racing Point подала в FIA протест на своих соперников из Renault. В нем утверждалось, что в Renault используется система автоматического изменения тормозного баланса. При этом по правилам менять баланс обязан сам гонщик.

В итоге результаты обоих пилотов Renault в Японии были анулированы. Однако теперь глава Racing Point Отмар Сафнауэр признался, что своим протестом хотел добиться прямо противоположного.

«Этот вопрос для нас встал в Сильверстоуне. Тогда у нас система ручного перераспределения тормозного баланса сломалась, – сказал Сафнауэр в эфире телеканала Sky. – Кажется, позади машины безопасности Серхио [Перес] переместил баланс на передние колеса, чтобы они не остывали. А потом не мог это изменить. Закончилось это тем, что он въехал в Хюлькенберга.

Тогда мы стали изучать вопрос о том, что мы можем изменить в конструкции машины и обнаружили автоматическую систему изменения баланса у Renault. И захотели себе такую же

Мы не хотели подавать протест на Renault, мы просто хотели сделать что-то подобное. Так что мы написали в FIA запрос, в ответ на который пришел категоричный запрет. Так что мы попробовали вновь добиться разрешения, на сей раз аргументируя это тем, что вот у Renault подобная система уже есть. Но вышло все иначе.

Решение FIA было принято совсем недавно, и нам нужно еще его изучить. Но такая система помогла бы пилотам. Иногда менять баланс тормозов вручную очень просто. Но бывает иначе, когда на подъезде к повороту нужно совершить три-четыре операции и о тормозах можно забыть».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Сергей Иванов

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