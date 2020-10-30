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Формула 1 / Новость

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов

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Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов
Автор:
, Ответственный редактор

По словам главы итальянской компании Луи Камильери, предложение о полной заморозке моторов в Ф1 с 2022 года для нее неприемлемо

После объявления Honda об уходе из Ф1 в конце 2021 года обе команды концерна Red Bull рискуют остаться без двигателей. Mercedes уже отказала в поставках, Ferrari не выглядит конкурентоспособной, а на отношения с Renault давит недавний разрыв со взаимными обвинениями.

«Быки» предпочли сами строить движки на оборудовании Honda, однако попросили Ф1 сделать так, чтобы с 2022 года никто из производителей не вносил изменения в конструкцию, так как у Red Bull просто нет для этого знаний и ресурсов. 

Однако резко против этой идеи выступила Ferrari: после недавнего соглашения с FIA команда резко потеряла в лошадиных силах и сейчас намерена отыграться за счет модернизаций в ближайшие годы. 

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По ходу уик-энда в Портимане и на неделе до Гран При в Имоле руководители спорта искали возможность для компромисса, но пока позиции сторон остаются очень далекими. 

По новому Договору согласия, который недавно подписали все команды Ф1, для изменения регламента теперь необязательно иметь поддержку всех десяти участников чемпионата. Достаточно, чтобы идею поддержали восемь из них.

Однако у Ferrari сохраняется историческое право вето. И генеральный директор компании из Маранелло Луи Камильери дал понять, что в сложившейся ситуации ничто не остановит Скудерию от его использования. 

«Мы категорически против заморозки силовых установок, так как это противоречит самому духу Формулы 1, – сказал Камильери в интервью Gazzetta dello Sport. – Я считаю важным подчеркнуть, что нынешние правила и так предусматривают заморозку с 2023-го.

Кроме того, у Ф1 весьма амбициозные цели по экологичности. Уже с сезона-2022 правила предусматривают переход на топливо с содержанием 10% этанола. Но FIA стремится как можно быстрее достичь отметки в 100%. В идеале – уже годом позже. 

Это неизбежно потребует доработок ряда компонентов мотора. Вопрос крайне сложен, и сейчас мы активно ведем переговоры по этому поводу со всеми заинтересованными сторонами». 

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При этом большой босс Ferrari не увидел в решении Honda покинуть Формулу 1 тревожного сигнала для оставшихся производителей. 

Отвечая на вопрос о возможности новых потерь, он сказал: «Я не думаю, что это произойдет. Но случившееся требует более быстрых решений по главным характеристикам силовых установок будущего. 

Нам – я имею в виду FIA, Liberty Media и производителей двигателей – следует должным образом соблюсти баланс между целями всех сторон, порой вступающими в противоречие, а также вопросами инноваций, заботы о природе и расходов.

Последний фактор в последнее время слишком часто игнорируется, что создает угрозу для всех. Мы также должны гарантировать. что поставки клиентских моторов останутся выгодным с точки зрения экономики бизнесом». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari , Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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