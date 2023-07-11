«Мы испугались». Ferrari назвала еще одну причину неудачи в Сильверстоуне

Пилоты Скудерии Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом стартовали на британском этапе Ф1 с четвертого и пятого места, но к финишу каждый из них потерял по пять позиций, что привело к самому слабому выступлению команды в сезоне (строго говоря, Ferrari вообще не заработала очков в Мельбурне, но там ей помешали авария Шарля и штраф Карлоса).

Сами гонщики объяснили такой результат нестабильным поведением машины, которое сильно менялось из-за порывов ветра.

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Однако глава коллектива Фредерик Вассер указал еще одну причину: по ходу уик-энда Шарль Леклер из-за технических проблем не смог выехать на трассу во второй пятничной тренировке, когда команды традиционно собирают данные о поведении машины в гоночной конфигурации.

Из-за этого в воскресенье тактический штаб Скудерии действовал консервативно, и на второй отрезок гонки оба пилота получили жесткий состав Hard, что осложнило им борьбу с соперниками на Soft.

«Стартуя четвертым и пятым, мы рассчитывали на большее, – признался Вассер после финиша. – Нет никакого позитива в девятом и десятом местах.

Теперь нам надо будет внимательно разобрать все, что произошло по ходу этапа, не только одну гонку. Дело в том, что в пятницу мы не могли провести длинные серии кругов на мягкой резине, так как Шарль застрял в гараже. Из-за этого мы опасались за износ этих шин».

Француз добавил: «Наверное, у нас в голове сидели воспоминания о первых гонках (когда до обновления машины Ferrari страдала от слишком быстрого износа – прим.ред.), потому в этот раз мы были излишне консервативны с шинами и недостаточно атаковали.

Кроме того, нам не повезло с машиной безопасности. Но это не в наших руках, мы должны рассуждать о том, что могли сделать сами. В данном случае – действовать агрессивнее».

Леклеру, который после старта был четвертым и отбивал атаки Джорджа Расселла, команда провела очень ранний пит-стоп.

«Мы рассчитывали, что это повысит его шансы, – сказал Вассер. – После финиша всегда просто рассуждать о том, что стоило продлить отрезок и ехать активнее. Но мы больше всего проиграли не из-за раннего пит-стопа, а из-за того, что поставили Hard. Следующие 10-12 кругов до машины безопасности его резина вообще нисколько не потеряна в эффективности, он мог ехать на ней гораздо активнее.

Но это следствие неверной оценки скорости износа. А она, в свою очередь, стала следствием [потерянной] пятницы».

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari Фото: Алессио Моргезе

Глава Ferrari добавил, что даже фактор ветра, о котором говорили пилоты, можно оценивать двояко.

«Ветер и впрямь был очень сильным, но ведь то же самое можно сказать и про Майами, – объяснил Фредерик. – Однако ехали мы в этот раз куда сильнее, чем там. Это следствие развития машины.

Да, она остается нестабильной, но не уверен, что более нестабильной, чем у остальных. Разве что самую малость. Но таковы уж особенности нашего шасси».

После британского Гран При отставание занимающей четвертое место в Кубке конструкторов Скудерии от Aston Martin увеличилось до 24 очков.