«Мы говорили ему, чтобы не прыгал выше головы». Дебют Петрова в Ф1 (10 лет назад) глазами босса команды

Motorsport.com продолжает серию материалов, посвященных юбилею появления первого российского пилота в Формуле 1. Впрочем, в 2010 году в команде Renault новичком Ф1 был не только один из гонщиков, но и руководитель коллектива. Конечно, 36-летний Эрик Булье не с неба упал. Но руководство командой в серии GP2 (сегодня известной как Формула 2) и управление карьерами таких «известных» пилотов, как Тун Хопинь или Кристиан Фиторис, – не бог весть какой опыт.

По крайней мере, если ты встал у руля команды, которая еще несколько лет назад выиграла пару титулов. И тем более – если ты пришел на смену известному своей хваткой Флавио Бриаторе. Так что в управленческой плоскости Булье в 2010 году столкнулся с тем же, что и Петров в плоскости спортивной: нешуточный прессинг, необходимость многому учиться на ходу, неизбежные ошибки. Впрочем, речь все-таки не об очередном французском боссе Renault, а о первом российском пилоте Ф1.

– Конечно, приглашение новичка в команду – это всегда риск. Но Виталия я знал еще по паддоку GP2 – и в целом, помня его выступления там, был уверен, что он может справиться с задачей и в Ф1. Машины в то время были проще, чем сейчас. Плюс, у нас уже был Роберт [Кубица].

Роберт Кубица едет перед Виталием Петровым Фото: XPB Images

Виталий сразу произвел хорошее впечатление. Я помню первый брифинг с инженерами – от него сразу была неплохая обратная связь. Конечно, ты до конца никогда не можешь быть уверен в том, насколько быстр пилот, пока он не проведет первую квалификацию, не проедет первую гонку – но инженеры остались довольны. В то время они немного скептически относились к уровню выходцев из GP2, и их сразу впечатлило то, как быстро Виталий освоился в машине.

Главная сложность состояла в том, что ему постоянно приходилось адаптироваться, когда мы привозили новинки. Это еще одна большая разница между Формулой 3 или GP2 с одной стороны и Формулой 1 с другой.

В младших формулах по ходу сезона гонщики пилотируют одну и ту же машину. Поэтому самый большой вызов для пилота в его первый год в Формуле 1 – это получать обновления каждые две недели. Машина начинает вести себя иначе – нужно приспосабливаться. И когда это происходило, Виталию приходилось непросто.

Мы не ждали от него чудес – особенно в квалификациях. Он выбыл из борьбы в первом сегменте в Бахрейне, но это не стало драмой, мы были к этому готовы. При действующем формате квалификации новичкам особенно сложно.

Тебе надо сразу же продемонстрировать свой максимум. И сколько бы симуляций на тестах ты ни проводил, недостаток опыта все равно сказывается. Я думаю, из нас всех расстраивался больше всего именно он – но мы понимали, что это нормально.

Плюс, тогда мы были в конце цикла действия одного регламента, и машины разных команд были очень близки друг к другу по темпу – четыре десятые могли стоить тебе десяти позиций на стартовой решетке.

Виталий Петров и руководитель команды Renault F1 Эрик Булье Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Я думаю, Виталию очень помогло то, что его напарником был Роберт. Это был лучший ориентир, который только можно было представить. Все-таки количество работы, которое есть у пилотов Ф1, в разы превышает то, с которым сталкиваешься в GP2.

Мне кажется, Виталий за счет таланта слишком легко со всем справлялся в младших классах – и именно Роберт показал ему, как нужно работать в Формуле 1. Видя, как напарник проводит с инженерами почти все свое время, Виталий очень быстро понял, что только так можно прогрессировать.

Мы никогда не сомневались в том, что Виталий хороший гонщик. Да, в самом начале ему пришлось нелегко, но, когда условия менялись, опыт уже не играл роли – и его скорость была хорошо заметна. Как под дождем в Китае, где он набрал первые очки. Та гонка показала всем, что у него есть талант. Хотя даже тогда – я помню наш разговор после финиша – мы говорили ему, что нужно работать еще напряженнее. «Тебе повезло с условиями на трассе, но надо продолжать. Смотри, у Роберта уже огромный опыт, но он постоянно выкладывается – как на трассе, так и за ее пределами».

К середине сезона он уже добился ощутимого прогресса и смог провести идеальный Гран При в Венгрии. Ему всегда нравился «Хунгароринг». Это очень техничная трасса, и Виталий там всегда был быстр – в том числе в GP2. Он набрался опыта, стал более уверен в себе – и все сошлось. Он хорошо чувствовал машину, а она чутко реагировала на его пилотаж. Он впервые квалифицировался выше Роберта, а в гонке отлично распорядился своими шансами.

Эрик Булье и Виталий Петров Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

На старте Виталий даже обошел Льюиса Хэмилтона, хотя потом почти без борьбы пропустил его. Я думаю, это был правильный ход – и он доказал, что Виталий может учиться. За несколько гонок до этого, в Турции, он пытался удержать позади Фернандо Алонсо на Ferrari, но все закончилось столкновением и проколом. После той гонки мы сказали ему: в Ф1 если у тебя есть машина, которая способна финишировать пятой – то твоя задача добраться до финиша именно пятым.

Только какие-то внешние факторы могут помочь забраться выше. Если нет ни аварий, ни сходов впереди – не надо пытаться прыгнуть выше головы. Перед стартом в Венгрии он уже понимал, что McLaren быстрее и смысла бороться нет. Это тоже опыт.

Потом у Виталия был сложный период осенью, когда ему пришлось выступать на трассах, которые он не знал. Плюс, ему было сложно на тех трассах, где проходит не так много гонок, как на европейских. Когда в первых тренировках есть недостаток сцепления с асфальтом, машина скользит, но потом, по ходу уик-энда, появляется накатанный слой резины. И уровень сцепления меняется буквально от сессии к сессии, а во время квалификации – чуть ли не каждую минуту. Это еще одна причина, почему новичкам так сложно в Ф1.

Виталий Петров в кокпите автомобиля Renault в 2010 году Фото: XPB Images

Конечно, его расстраивали результаты, но мы постоянно говорили ему, что необходимо пройти процесс обучения. В Ф1 пилотам нужно время, и к концу года он был уже совершенно иным пилотом. Это доказали и гонка в Абу-Даби, и подиум в Австралии в следующем сезоне.

У меня от работы с Виталием остались отличные воспоминания. Его третье место в Мельбурне в 2011 году лично для меня – одно из главных достижений моей карьеры: я горд тем, что помог прийти в Формулу 1 первому пилоту из России. И не просто прийти, а добраться до подиума.

P.S. Сейчас на наших страницах также можно прочитать воспоминания Роберта Кубицы, ставшего первым напарником Петрова в Ф1 – а завтра читателей ждет монолог Айао Комацу, который в 2010 году работал с Виталием как инженер-телеметрист, а годом позже стал гоночным инженером россиянина.