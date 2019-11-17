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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

«Мы это переживем». Феттель и Леклер не стали винить друг друга в аварии

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«Мы это переживем». Феттель и Леклер не стали винить друг друга в аварии
Автор:
, редактор
17 нояб. 2019 г., 20:07

Гонщики Ferrari воздержались от резких комментариев после столкновения в Сан-Паулу.

Пилоты Скудерии не смогли закончить гонку в Бразилии, столкнувшись друг с другом незадолго до финиша. Шарль Леклер смог обогнать Себастьяна Феттеля в борьбе за четвертое место. Немец контратаковал на прямой, после чего между машинами произошел контакт. Он привел к проколам и сходу обоих гонщиков. 

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Сам Феттель отказался назвать виновного в инциденте.

«У меня было мало места справа, и я лучше вышел из третьего поворота, – пояснил Себастьян в эфире канала Sky. – Я пытался обогнать, вот и все. Для команды плохо, что мы не добрались до финиша, и это главное».

При этом в ответ на вопрос, не считает ли он излишне агрессивным смещение на прямой в сторону товарища по команде, Феттель ответил: «Нет, я двигался по прямой траектории».

Леклер тоже воздержался от резких слов после аварии.

«Я обогнал его в первом повороте, а в третьем мне пришлось закрывать траекторию – я знал, что он попытается контратаковать, – объяснил Шарль. – Он поехал по внешней траектории, там было мало места, но я оставил ему пространство.

Ближе к концу прямой он начал выжимать меня на внутреннюю траекторию, мы были очень близко друг к другу, а потом все произошло крайне быстро. Как только он сместился внутрь, мы соприкоснулись, и я получил прокол».

Леклер рассказал, что пока не говорил с Феттелем, но не ждет ухудшения их отношений из-за этого эпизода.

«Мы оба достаточно зрелые, чтобы пережить это, – заверил он. – В конце концов, мы оба чувствуем большую вину перед командой. Таков итог: обе машины не финишировали, и мы сильно разочарованы. Мы переживем это и продолжим работать вместе».

Отметим, что этой осенью между Феттелем и Леклером неоднократно происходили заочные конфликты.

Обновление: разобрав обстоятельства аварии, судьи FIA не смогли назвать кого-то из гонщиков ее виновником.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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