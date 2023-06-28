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«Мы думали, прогрессировать надо постепенно». Успехи Aston насторожили Alpine

По словам босса французского концерна Лорана Росси, внезапный прогресс соперников вернул многих в Ф1 с небес на землю

Автор:
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Эстебан Окон, Alpine A523

В Больших Призах уже давненько не было историй, когда в условиях стабильного регламента одной из команд удалось бы сделать значительный шаг вперед. Однако в 2023 году команда Aston Martin, которая до того боролась в конце пелотона, стремительно поднялась в тройку сильнейших. Если вы вместе c Фернандо Алонсо за нее выступал близкий по силе пилот, «зеленые» наверняка занимали бы сейчас второе место в Кубке конструкторов. 

Пример Aston показал многим в Формуле 1, что при должном подходе не обязательно выстраивать многолетние программы, стремясь за пять лет подняться в таблицах на пару позиций. 

Генеральный директор компании Alpine Лоран Росси назвал эту историю тревожным звоночком. «Она должна вернуть нас самих, Mercedes и Ferrari с небес на землю, – объяснил он в интервью BBC. – Как и остальные, мы радовались тому, что постепенно становимся сильнее. И вдруг появляется кто-то, кто разом опережает всех нас».  

Француз отметил, что теперь у него появились вопросы к собственной команде: «Мы уже долгое время делаем одно и то же. Нам казалось нормальным, что достижение результатов требует значительного времени.

Теперь мы понимаем, что необходимы изменения. Чтобы осознать это, нужно было выйти из зоны комфорта. Тогда ты начинаешь действовать. У них [AMR] ситуация была более радикальной, положение – намного сложнее нашего. В итоге они пошли на серьезные перемены».

Росси добавил: «Думаю, нам тоже по силам ускорить некоторые процессы, не растягивая их на многие месяцы. Сегодня при принятии решений мы зачастую даем себе слишком большой диапазон – от четырех до семи недель, от двух до трех месяцев.

Люди уже начинают задаваться вопросом, не слишком ли мы консервативны, не перестраховываемся ли больше нужного при подготовке и проверке новинок. Может, какие-то процессы можно ускорить?

Ты осознаешь это, когда решаешь проблему и говоришь себе: "В следующий раз не нужно будет делать все эти шаги. Теперь я уже понимаю, что в некоторых из них, на самом-то деле, не было никакой необходимости"».

По итогам восьми прошедших Гран При Alpine занимает пятую строчку в Кубке конструкторов, уступая Ferrari почти втрое: 44 очка против 122.

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