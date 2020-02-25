Мы допустили грубую ошибку при публикации интервью Стролла и просим за нее прощения
Мы регулярно пишем о том, какие ошибки допустили те или иные пилоты – но и сами не без греха.
В воскресенье на российской версии сайта Motorsport.com появилось интервью с Лэнсом Строллом – ответы канадца на вопросы читателей журнала F1 Racing.
При публикации этого интервью была сделана весьма грубая ошибка: мы не указали, что интервью было записано больше двух лет назад – в 2017 году.
В интервью Стролл сказал несколько резких слов в адрес «Сочи Автодрома», и эта реплика была процитирована в новостных материалах на ряде других сайтов. Что вряд ли произошло бы, если бы мы изначально указали дату произнесения соответствующих слов.
Между тем за прошедшее время точка зрения пилота на трассу в Сочи вполне могла измениться – о чем, к примеру, свидетельствуют официальные материалы команды Racing Point, подготовленные по итогам Гран При России этого года.
«Мне всегда интересно отправиться в Сочи и увидеть все здания, оставшиеся после Олимпийских игр, – цитируют эти материалы слова Стролла. – Я люблю зимние виды спорта, так что здорово посмотреть всё это вблизи. В горы мне там не доводилось подниматься, но по прошлому году я помню, что издалека видел снежные шапки на вершинах. Это была отличная идея – построить трассу, которая проходит по территории Олимпийского парка.
На этой трассе интересно гоняться, и она подходит моему стилю пилотирования. Мне кажется, что мы сможем выступить конкурентоспособно. Там очень гладкая поверхность асфальта, а это позволяет атаковать более агрессивно, чем на некоторых других автодромах. Трасса во многом напоминает Сингапур и Абу-Даби – там тоже есть длинные прямые, за которыми следуют медленные и среднескоростные повороты. DRS в Сочи работает довольно эффективно, но обгонять всё равно непросто.
Мне нравится, что стены очень близко, ведь это усложняет нашу задачу. У тебя нет права на ошибку, в отличие от многих других современных автодромов».
Таким образом, опубликовав интервью пилота без указания даты, мы непроизвольно ввели в заблуждение читателей и представителей других СМИ.
Мы просим у всех прощения за эту ошибку и обязуемся приложить все усилия, чтобы не повторять ее в будущем.
Но не мы одни ошибаемся:
Предыдущая новость
Прогноз Проста: Европейский автопром умрет, а Формула 1 будет жить
Следующая новость
Сайнс: Только в Ф1 спортсменам запрещают тренироваться
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Мы допустили грубую ошибку при публикации интервью Стролла и просим за нее прощения
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты