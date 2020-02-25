Мы допустили грубую ошибку при публикации интервью Стролла и просим за нее прощения

В воскресенье на российской версии сайта Motorsport.com появилось интервью с Лэнсом Строллом – ответы канадца на вопросы читателей журнала F1 Racing.

При публикации этого интервью была сделана весьма грубая ошибка: мы не указали, что интервью было записано больше двух лет назад – в 2017 году.

В интервью Стролл сказал несколько резких слов в адрес «Сочи Автодрома», и эта реплика была процитирована в новостных материалах на ряде других сайтов. Что вряд ли произошло бы, если бы мы изначально указали дату произнесения соответствующих слов.

Между тем за прошедшее время точка зрения пилота на трассу в Сочи вполне могла измениться – о чем, к примеру, свидетельствуют официальные материалы команды Racing Point, подготовленные по итогам Гран При России этого года.

«Мне всегда интересно отправиться в Сочи и увидеть все здания, оставшиеся после Олимпийских игр, – цитируют эти материалы слова Стролла. – Я люблю зимние виды спорта, так что здорово посмотреть всё это вблизи. В горы мне там не доводилось подниматься, но по прошлому году я помню, что издалека видел снежные шапки на вершинах. Это была отличная идея – построить трассу, которая проходит по территории Олимпийского парка.

На этой трассе интересно гоняться, и она подходит моему стилю пилотирования. Мне кажется, что мы сможем выступить конкурентоспособно. Там очень гладкая поверхность асфальта, а это позволяет атаковать более агрессивно, чем на некоторых других автодромах. Трасса во многом напоминает Сингапур и Абу-Даби – там тоже есть длинные прямые, за которыми следуют медленные и среднескоростные повороты. DRS в Сочи работает довольно эффективно, но обгонять всё равно непросто.

Мне нравится, что стены очень близко, ведь это усложняет нашу задачу. У тебя нет права на ошибку, в отличие от многих других современных автодромов».

Таким образом, опубликовав интервью пилота без указания даты, мы непроизвольно ввели в заблуждение читателей и представителей других СМИ.

Мы просим у всех прощения за эту ошибку и обязуемся приложить все усилия, чтобы не повторять ее в будущем.