«Мы должны радоваться, что не видим своих детей?» Механика Haas возмутили слова Тодта

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
81 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
116 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
137 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
151 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
172 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
186 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
214 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
221 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
235 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
242 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
256 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
270 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
277 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
291 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
305 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«Мы должны радоваться, что не видим своих детей?» Механика Haas возмутили слова Тодта

Поделились
Комментарии
«Мы должны радоваться, что не видим своих детей?» Механика Haas возмутили слова Тодта
Автор:
25 янв. 2020 г., 08:46

Сотрудник американской команды раскритиковал главу FIA, который потребовал от участников Гран При не жаловаться на увеличение рабочей нагрузки.

В 2020-м Формула 1 проведет 22 гонки, и прежде такого количества Гран При в одном сезоне не было никогда. При этом в Liberty хотят в будущем увеличить число этапов до 25.

Далеко не все сотрудники команд в восторге от увеличения нагрузки, однако президент FIA Жан Тодт недавно заявил, что жаловаться им не следует. «В Ferrari я работал шесть-семь дней в неделю по 18 часов. Потому, что у меня была страсть, я хотел чего-то достичь. Если у вас любящая семья, они это поймут. Кроме того, вы ведь не всю жизнь этим занимаетесь», – говорил 73-летний француз.

Американский механик команды Haas Роберт Доб возразил Тодту. «Короче говоря, по его словам мы должны быть рады, что мы не видим наших детей, – цитирует Доба UOL Esporte. – Это возмутительно, это мнение человека, которые приезжает на гонки в пятницу и уезжает в воскресенье. Он не проводит на трассах столько времени, сколько мы. Многие из нас занимаются этим годами, и найти другую работу непросто».

Мнение механика Haas нашло сторонников в WRC. Джерард Куинн, бывший инженер Ford, говоря про высказывание Тодта, отметил: «Это слова человека, у которого есть возможность путешествовать на частном самолете, оплачиваемом организацией. Если бы наши семьи не поддерживали нас столь сильно, автоспорт был бы совершенно другим. FIA должна это понимать».

Читайте также:

Следующая новость
«Просыпайтесь вовремя». История о том, как Хаккинен сидел в камере, а Херберт ездил на его машине

Предыдущая новость

«Просыпайтесь вовремя». История о том, как Хаккинен сидел в камере, а Херберт ездил на его машине
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Haas F1 Team
Автор Денис Буденков

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Просыпайтесь вовремя». История о том, как Хаккинен сидел в камере, а Херберт ездил на его машине

2
Формула 1

«Мы должны радоваться, что не видим своих детей?» Механика Haas возмутили слова Тодта

48мин
3
Дакар

Мотоциклист Эдвин Стравер скончался после аварии в «Дакаре»

4
Формула 1

Техническое ретро: последняя страница в истории Benetton

5
Формула E

Эпидемия в Китае угрожает гонкам? Объясняем, что происходит

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

«Мы должны радоваться, что не видим своих детей?» Механика Haas возмутили слова Тодта
F1

«Мы должны радоваться, что не видим своих детей?» Механика Haas возмутили слова Тодта

«Просыпайтесь вовремя». История о том, как Хаккинен сидел в камере, а Херберт ездил на его машине
F1

«Просыпайтесь вовремя». История о том, как Хаккинен сидел в камере, а Херберт ездил на его машине

По новой трассе в Майами проехали в симуляторе: видео
F1

По новой трассе в Майами проехали в симуляторе: видео

Техническое ретро: последняя страница в истории Benetton
F1

Техническое ретро: последняя страница в истории Benetton

Зак Браун о прошлом Сайнса: В Red Bull строги к своим пилотам
F1

Зак Браун о прошлом Сайнса: В Red Bull строги к своим пилотам

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.