«Мы должны радоваться, что не видим своих детей?» Механика Haas возмутили слова Тодта
Сотрудник американской команды раскритиковал главу FIA, который потребовал от участников Гран При не жаловаться на увеличение рабочей нагрузки.
В 2020-м Формула 1 проведет 22 гонки, и прежде такого количества Гран При в одном сезоне не было никогда. При этом в Liberty хотят в будущем увеличить число этапов до 25.
Далеко не все сотрудники команд в восторге от увеличения нагрузки, однако президент FIA Жан Тодт недавно заявил, что жаловаться им не следует. «В Ferrari я работал шесть-семь дней в неделю по 18 часов. Потому, что у меня была страсть, я хотел чего-то достичь. Если у вас любящая семья, они это поймут. Кроме того, вы ведь не всю жизнь этим занимаетесь», – говорил 73-летний француз.
Американский механик команды Haas Роберт Доб возразил Тодту. «Короче говоря, по его словам мы должны быть рады, что мы не видим наших детей, – цитирует Доба UOL Esporte. – Это возмутительно, это мнение человека, которые приезжает на гонки в пятницу и уезжает в воскресенье. Он не проводит на трассах столько времени, сколько мы. Многие из нас занимаются этим годами, и найти другую работу непросто».
Мнение механика Haas нашло сторонников в WRC. Джерард Куинн, бывший инженер Ford, говоря про высказывание Тодта, отметил: «Это слова человека, у которого есть возможность путешествовать на частном самолете, оплачиваемом организацией. Если бы наши семьи не поддерживали нас столь сильно, автоспорт был бы совершенно другим. FIA должна это понимать».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Денис Буденков
«Мы должны радоваться, что не видим своих детей?» Механика Haas возмутили слова Тодта
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