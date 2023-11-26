«Мы должны были помочь». Леклер объяснил, зачем пропустил Переса
Монегаск рассказал, как сделал все возможное, чтобы принести Ferrari победу над Mercedes в споре за второе место в Кубке конструкторов
Шарль Леклер стартовал на Гран При Абу-Даби вторым и удерживал эту позицию по ходу большей части дистанции. Однако в концовке пилот Скудерии совершил несколько странных на первый взгляд поступков: сначала чуть сбросил скорость, чтобы занимающий третье место Серхио Перес получил возможность использовать DRS, а затем и вовсе пропустил мексиканца из Red Bull.
Причиной таких действий стало желание принести Ferrari вторе место в Кубке конструкторов. Добиться этого можно было только в том случае, если Перес, ранее оштрафованный на пять секунд за столкновение с Ландо Норрисом, смог бы достаточно оторваться от Джорджа Расселла из Mercedes и отобрать у того третье место.
В итоге план Леклера не сработал: Расселл отстал от Переса на 3,9 секунды и удержался третьим.
«Все решали последние минуты, – объяснил Шарль. – Серхио получил штраф, и мы должны были помочь ему переиграть Джорджа. Я старался дать ему возможность использовать DRS, разгоняться в слип-стриме. К сожалению, это не помогло.
Жаль, что мы так и остались третьими в командном зачете. Это единственное, что было для меня важно на финальном этапе, но добиться своей цели не удалось».
Фото: Motorsport Images
Шарль Леклер, Scuderia Ferrari
Говоря о своей гонке, Леклер добавил: «Конечно, я старался выйти в лидеры. Но мы понимали, что уступаем [Red Bull] по темпу.
Так что даже если бы я опередил Макса на старте, он наверняка смог бы отыграться спустя три или четыре круга.
В любом случае, моей задачей была победа над Mercedes, мне не хотелось тратить ресурс резины на сражение с Максом. Но да, поборолись мы неплохо».
Расселл, который поднялся на подиум всего во второй раз в нынешнем сезоне, рассказал: «Поединок с Серхио в концовке вышел очень напряженным. Как я понимаю, Шарль старался помешать мне – но надо отдать ему должное, делал он это чисто.
Итоговое второе место очень много значит для нас. Множество людей в команде и на базах в Брэкли и Бриксуорте работали изо всех сил, чтобы добиться этого.
Сезон получился непростым. Пару раз по ходу чемпионата я подводил команду, потому рад, что в этот раз обеспечил нужный результат».
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