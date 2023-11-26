Формула 1 Гран При Абу-Даби
Новость

«Мы должны были помочь». Леклер объяснил, зачем пропустил Переса

Монегаск рассказал, как сделал все возможное, чтобы принести Ferrari победу над Mercedes в споре за второе место в Кубке конструкторов

Филип Клерен
Автор Филип Клерен
Updated
Серхио Перес, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Шарль Леклер стартовал на Гран При Абу-Даби вторым и удерживал эту позицию по ходу большей части дистанции. Однако в концовке пилот Скудерии совершил несколько странных на первый взгляд поступков: сначала чуть сбросил скорость, чтобы занимающий третье место Серхио Перес получил возможность использовать DRS, а затем и вовсе пропустил мексиканца из Red Bull.

Причиной таких действий стало желание принести Ferrari вторе место в Кубке конструкторов. Добиться этого можно было только в том случае, если Перес, ранее оштрафованный на пять секунд за столкновение с Ландо Норрисом, смог бы достаточно оторваться от Джорджа Расселла из Mercedes и отобрать у того третье место. 

В итоге план Леклера не сработал: Расселл отстал от Переса на 3,9 секунды и удержался третьим.

«Все решали последние минуты, – объяснил Шарль. – Серхио получил штраф, и мы должны были помочь ему переиграть Джорджа. Я старался дать ему возможность использовать DRS, разгоняться в слип-стриме. К сожалению, это не помогло. 

Жаль, что мы так и остались третьими в командном зачете. Это единственное, что было для меня важно на финальном этапе, но добиться своей цели не удалось».

Читайте также:
Шарль Леклер, Scuderia Ferrari

Фото: Motorsport Images

Шарль Леклер, Scuderia Ferrari

Говоря о своей гонке, Леклер добавил: «Конечно, я старался выйти в лидеры. Но мы понимали, что уступаем [Red Bull] по темпу.  

Так что даже если бы я опередил Макса на старте, он наверняка смог бы отыграться спустя три или четыре круга.

В любом случае, моей задачей была победа над Mercedes, мне не хотелось тратить ресурс резины на сражение с Максом. Но да, поборолись мы неплохо».

Расселл, который поднялся на подиум всего во второй раз в нынешнем сезоне, рассказал: «Поединок с Серхио в концовке вышел очень напряженным. Как я понимаю, Шарль старался помешать мне – но надо отдать ему должное, делал он это чисто.  

Итоговое второе место очень много значит для нас. Множество людей в команде и на базах в Брэкли и Бриксуорте работали изо всех сил, чтобы добиться этого.  

Сезон получился непростым. Пару раз по ходу чемпионата я подводил команду, потому рад, что в этот раз обеспечил нужный результат».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года
Следующая новость Перес назвал штраф «очень плохой шуткой». FIA вызвала его на разбор
Филип Клерен
Больше от
Филип Клерен
Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби

Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби

Формула 1
Гран При Абу-Даби

Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби Команды Ф1 избежали наказаний за нарушения на пит-стопах в Абу-Даби

Технический анализ: AlphaTauri привезла в Абу-Даби радикально переделанное днище

Технический анализ: AlphaTauri привезла в Абу-Даби радикально переделанное днище

Формула 1
Гран При Абу-Даби

Технический анализ: AlphaTauri привезла в Абу-Даби радикально переделанное днище Технический анализ: AlphaTauri привезла в Абу-Даби радикально переделанное днище

Мнение: почему Макс одновременно прав и не прав, критикуя Гран При Лас-Вегаса

Мнение: почему Макс одновременно прав и не прав, критикуя Гран При Лас-Вегаса

Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Мнение: почему Макс одновременно прав и не прав, критикуя Гран При Лас-Вегаса Мнение: почему Макс одновременно прав и не прав, критикуя Гран При Лас-Вегаса

Серхио Перес
Больше от
Серхио Перес
Норрис: Я пропускал Переса, а он в меня врезался

Норрис: Я пропускал Переса, а он в меня врезался

Формула 1
Гран При Абу-Даби

Норрис: Я пропускал Переса, а он в меня врезался Норрис: Я пропускал Переса, а он в меня врезался

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года

Формула 1
Гран При Абу-Даби

Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2023 года

Сезон-2023: дуэли в квалификациях

Сезон-2023: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Абу-Даби

Сезон-2023: дуэли в квалификациях Сезон-2023: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Инженер Williams случайно проговорился о составе команды на 2024-й

Инженер Williams случайно проговорился о составе команды на 2024-й

F1 Формула 1

Инженер Williams случайно проговорился о составе команды на 2024-й Инженер Williams случайно проговорился о составе команды на 2024-й

Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой

Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой

F1 Формула 1
Гран При Абу-Даби

Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой

Ди Джанантонио проведет сезон-2024 в составе VR46

Ди Джанантонио проведет сезон-2024 в составе VR46

MGP MotoGP

Ди Джанантонио проведет сезон-2024 в составе VR46 Ди Джанантонио проведет сезон-2024 в составе VR46

Red Bull заплатит рекордную сумму за право выступить в сезоне-2024

Red Bull заплатит рекордную сумму за право выступить в сезоне-2024

F1 Формула 1

Red Bull заплатит рекордную сумму за право выступить в сезоне-2024 Red Bull заплатит рекордную сумму за право выступить в сезоне-2024

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.