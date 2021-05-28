«Мы делаем такие дела тихо». Ferrari осудила кадровую политику Red Bull
По мнению Маттиа Бинотто, переманивать чужих сотрудников для Ф1 в порядке вещей – а вот громко объявлять об этом совсем не обязательно
После объявления Red Bull о планах самостоятельно произвдить с 2022 года силовые установки для Ф1 по технологиям Honda в паддоке развернулась острая полемика вокруг подхода команды: в Милтон-Кинсе стали формировать штат нового подразделения, приглашая ключевых специалистов из Mercedes.
По этому поводу стороны сделали несколько заявлений, обвиняя друг друга.
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Сейчас на первый план вышли немного другие темы, однако в подзабытую пикировку Mercedes и Red Bull внезапно вмешался глава Ferrari Маттиа Бинотто. Итальянец упрекнул Red Bull – но вовсе не за то, как те решают свои кадровые проблемы. По мнению Бинотто, уводить ценные кадру у конкурентов не зазорно, а вот шуметь при этом ни к чему.
«За последние три года к нам перешли из других команд более 30 инженеров, – признался он в интервью Corriere della Sera. – Но если в Red Bull объявляют о таких вещах, то мы слелали все без громких анонсов».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari , Red Bull Racing
|Автор
|Александр Кабановский