«Мы даже пожали руки». Босс Porsche раскрыл детали переговоров с Red Bull

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Летом 2022 года почти никто в Формуле 1 не сомневался, что компания Porsche станет новым стратегическим партнером команды Red Bull Racing и станет поставлять ей силовые установки с 2026 года.

В конце июля в паддоке вовсю обсуждали утечку, согласно которой производитель выкупит половину акций гоночной программы «Быков». Казалось, что этот план настолько выгоден для обеих сторон, что просто не может сорваться.

Удивительно, но к осени заговорили, что отношения сторон осложнились – а затем и вовсе стало ясно, что «альянс мечты» развалился, так и не состоявшись.

В команде говорили, что не готовы были поступиться своей независимости в принятии решений, и что корпоративное управление Porsche лишит RBR гибкости и оперативности управления.

Однако за прошедшее время мы ни разу не слышали точку зрения представителей немецкой компании. Репортеры Speedweek исправили это упущение, обратившись за комментариями к генеральному директору Porsche Оливеру Блюме.

Оливер Блюме, глава совета директоров Porsche AG Фото: Porsche AG

«Переговоры продвигались просто отлично, – рассказал тот. – Мы согласовали выкуп доли в команде и скрепили эту договоренность рукопожатием. Но в последний момент все сорвалось.

Мы хотели быть равноправным партнером. Скажем, чтобы каждая сторона могла сама решать, как поступать со своей долей акций – в том числе и продать. Нас это устраивало. И мы действовали честно».

Он добавил: «Посмотрим, к чему вся эта история приведет в будущем и останется ли она [Ф1] привлекательной. У нас большая программа в гонках, и сейчас мы занимаемся ею».

В 2023 году выйдет на трассы новый спорткар Porsche 963 для гонок на выносливость.