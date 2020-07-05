Накануне первого Гран При Формулы 1 в 2020 году британский таблоид The Daily Mail опубликовал две статьи. В них утверждалось, что Льюис Хэмилтон потребовал от Mercedes поднять ему зарплату на 2021 год с $45 млн до $50 млн. Также там было сказано, что Тото Вольф говорил своему окружению, что больше $25 млн гонщик точно не получит.

На Гран При Австрии Вольфа попросили прокомментировать эти слухи. Австриец все опроверг. «Все, что писалось о переговорах по зарплате, про завышенные требования Хэмилтона и про мое желание сократить его зарплату вдвое – это все их фантазии, – заявил Вольф. – Мы вообще еще не разу не говорили о деньгах.

Немного раздражает, когда читаешь подобное в прессе и знаешь, что это полнейший нонсенс. Льюис на самом деле весьма осведомлен о финансовом положении дел в автомобильной индустрии и в Формуле 1, и я очень благодарен ему за понимание в этом вопросе. Однако нам еще предстоит подумать об условиях, которые всех нас устроят».

Сам Льюис выступил с похожим заявлением. В своем инстаграме он написал: «Журналисты все пишут о контрактах и моих требованиях. Но я еще даже не говорил с Тото Вольфом. Никаких требований, обсуждение еще не началось. Так что хватит нести чушь».

Вольфа также спросили о том, что он думает об идее ввести ограничения на зарплаты для пилотов, которые не подпадают под правила, лимитирующие бюджеты команд.

«Мы поддерживаем ограничение зарплат для пилотов, как это уже сделано в спортивных лигах в США, – сказал Вольф. – Однако нам нужно быть осторожными, чтобы не потерять лучших гонщиков в мире. Возможно, такие ограничения стоит вводить постепенно, начиная с 2024 года, чтобы подрастающее поколение гонщиков понимало, что бюджеты команд ограничены.

Пилоты должны сохранять мотивацию, но как вы видите по США, лучшие футболисты или баскетболисты все равно весьма мотивированы».

Дополнительная информация: Адам Купер