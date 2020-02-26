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«Мы давно пришли к этой идее, но отказались от нее». Глава Ferrari о создании DAS

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«Мы давно пришли к этой идее, но отказались от нее». Глава Ferrari о создании DAS
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
26 февр. 2020 г., 16:32

По словам Маттиа Бинотто, в Маранелло решили не тратить ресурсы на разработку системы контроля за положением передних колес – поскольку сочли, что она будет признана незаконной.

Главным сюрпризом первой серии предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне стала система DAS, позволяющая пилотам Mercedes прямо из кокпита менять угол схождения передних колес. 

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Соперники обратили внимание руководства спорта на это техническое решение, после чего система попала под запрет с 2021 года.  

Как признался в среду на пресс-конференции FIA глава Ferrari Маттиа Бинотто, его команда уже давно пришла к аналогичной идее, но решила не тратить силы на ее разработку.  

«Мы уже рассматривали систему DAS в прошлом, – сказал он, – но решили не разрабатывать и не создавать ее. Причина в вопросе законности такого решения. Тогда мы дела не стало просить у FIA разъяснений. 

Кроме того, нам казалось, что это не стоит вложенных усилий, как минимум для нашей машины и нашей концепции».

Говоря о возможности возвращения к этому вопросу после решения FIA о легальности DAS, Бинотто добавил: «Мы смотрим, что делают соперники. Сейчас все пока под вопросом. Я не уверен, что мы станем разрабатывать ее».

После решения федерации допустить использование DAS некоторые команды попросили прояснить ряд связанных с этим устройством моментов. Окончательные ответы ожидаются по ходу Гран При Австралии. 

«Думаю, тут не так просто рассудить, – высказал глава Ferrari свое мнение по этому поводу. – Но я уверен, что FIA сможет принять решение по той системе. которая уже реально существует».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Scuderia Ferrari
Автор Джонатан Нобл

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