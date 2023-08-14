«Мы далеко впереди». Марко рассказал о работе Red Bull над мотором 2026 года

Через три года в Формуле 1 дебютируют новые силовые установки. Их главным отличием от нынешних станет значительное увеличение мощности гибридной системы, которая станет выдавать до 500 л.с. Кроме того, решено отказаться от тепловых мотор-генераторов MGU-H.

И пока в паддоке спорят, как такие перемены повлияют на ход гонок, производители уже активно готовят наработки с прицелом на ближайшее будущее. С 2026 года к четырем нынешним производителям добавятся Audi и Ford – при этом под маркой «Голубого овала» свои моторы будет делать Red Bull.

Прежде «Быкам» помогали идеями и опытом бывшие партнеры из Honda, однако после смены регламента японцы уйдут к соперникам из Aston Martin.

В этой связи есть немало тех, кто полагает, будто своими силами отделение RBPT в Милтон-Кинсе едва ли сможет создать конкурентоспособный двигатель. В недавнем интервью Motorsport.com гоночный советник Red Bull Хельмут Марко затронул этот вопрос.

«Я вовсе не думаю, что мы отстаем в этой технической гонке, – сказал австриец. – У нас работают люди из Ferrari, Mercedes и Cosworth. Они лучшие в том, что касается технологий внутреннего сгорания. Гибридными системами занимаются два очень толковых инженера, да еще и Ford помогает.

В августе наша сборка из блока цилиндров, MGU-K и батареи пройдет тестовый запуск. Так что мы далеко впереди Audi и Ferrari – и, полагаю, примерно вровень с Mercedes».

«С регламентом что-то не так»

При этом Марко назвал здравыми уже звучащие мысли о том, что есть смысл уменьшить мощность гибридной установки, так как нынешняя схема 50/50 с высокой вероятностью приведет к новому утяжелению шасси.

«Было бы здорово снизить отдачу гибрида на четыре-десять процентов, – сказал консультант. – В конце концов, мы ведь перешли на синтетическое топливо. После этого можно поднять мощность мотора до 60% [от общей]»

Он добавил: «Тут, вдобавок, существует риск с точки зрения безопасности. Авария Макса Ферстаппена [после столкновения с Льюисом Хэмилтоном] в 2021 году в Сильверстоуне выглядела бы совершенно иначе на машине с такой тяжелой батареей.

У нас и так стартовый вес почти как у прототипов. А если постоянно делать послабления в правилах, шасси скоро станут еще на метр шине. Не стоит даже начинать движение в эту сторону – напротив, машины должны становиться легче и компактнее.

Но если вам нужно 30 литров топлива только для того, чтобы просто зарядить батареи – значит, с регламентом что-то не так».