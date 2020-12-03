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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

«Мы будем либеральны только в тренировках». Главный судья Ф1 предупредил пилотов

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«Мы будем либеральны только в тренировках». Главный судья Ф1 предупредил пилотов
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По словам Майкла Маси, гонщики могут не рассчитывать на поблажки при создании помех соперникам во время Гран При Сахира

В предстоящий уик-энд участников Ф1 ждут выступления на самой короткой трассе в сезоне: «внешнее» кольцо Международного автодрома Бахрейна, которое прежде не принимало никаких международных гонок, имеет протяженность всего 3,5 км.

Это больше, чем в Монако, но уступает всем остальным трассам Ф1 в XXI веке. Ожидается, что не преодоление круга у гонщиков будет уходить по 53 секунды, что сделает реальным использование комплекта шин по ходу нескольких квалификационных кругов. 

В первом сегменте квалификации, когда на трассу разом выйдут 20 машин, почти неизбежны жалобы на испорченные круги. В современной Ф1 создание помехи сопернику, который находится на быстрой попытке, обычно приводит к потере стартовых позиций.

По словам руководителя гонок Ф1 Майкла Маси, на Гран При Сахира, даже с учетом специфики трассы, пилоты могут не ждать поблажек. 

«Полагаю, по ходу тренировок мы действительно будем действовать более либерально, – объяснил он журналистам. – Это же тренировки. 

Но в квалификации будет действовать стандартный подход. Судьи станут изучать по существу каждый эпизод невынужденной блокировки. Не думаю, что короткий круг означает, что непременно надо кому-то мешать». 

При этом, по мнению Маси, рекордно малое время круга выделит предстоящий этап на фоне других, но едва ли осложнит ход уик-энда. 

«Скажем так, все будет более хаотично, – признал он. – Нас ждет такое количество кругов, какого мы уже долгое время не видели по ходу Гран При. 

Это будут очень быстрые круги. Симуляции показывают время с 53-55 секунд. Так что нас ждет особое напряжение. 

С другой стороны, интересно управлять этим, тут есть свои особенности. Мы уже обменивались мнением с несколькими командами – и наши взгляды совпадают. Это будет нечто особенное». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира Билеты
Автор Адам Купер

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