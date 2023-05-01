«Мы больше так не будем». FIA отреагировала на опасный пит-стоп Окона

Стартовав на шинах Hard, Эстебан Окон успешно проехал на них всю дистанцию Гран При Азербайджана, и лишь на последнем круге свернул с трассы для обязательного пит-стопа. В этот момент на пит-лейне уже находились многочисленные фотографы, судьи и другой персонал – люди ждали победного финиша Серхио Переса и последующей церемонии награждения.

Окону пришлось резко тормозить, а несколько человек выскочили буквально из-под колес его машины. FIA тут же начала разбор эпизода – однако журналистам удалось оперативно выяснить, что за допуск людей на этот участок пит-лейна отвечают не местные организаторы, а сотрудники самой федерации.

Едва ли кого-то удивит, что в такой ситуацию всю эту историю предпочли спустить на тормозах, выразив серьезную озабоченность и заявив о недопустимости повторения подобных инцидентов.

В опубликованном бюллетене FIA сказано: «Судьи получили информацию от дирекции гонки и установили, что соответствующие сотрудники занимались созданием закрытого парка [для машин трех призеров под подиумом], а также разрешили представителям СМИ и другому персоналу собираться в начале пит-лейна и во время последнего круга гонки, пока въезд на пит-лейн был открыт. Это произошло до финального пит-стопа Окона.

Мы отметили, что прежде сотрудники нередко допускали людей на пит-лейн незадолго до окончания гонки в ходе рутинной подготовки закрытого парка и церемонии подиума.

Однако в данном случае оставался гонщик, которому пришлось заехать на пит-лейн на последнем круге, и это создало очень опасную ситуацию для тех, кто в это время находился на пит-лейне.

Мы считаем удачей, что произошедшее сегодня обошлось без серьезных последствий.

Подчеркиваем, что требования по обеспечению безопасности и четкой организации мероприятия имеют первостепенное значение. Это признала и команда FIA.

Мы подробно ознакомились с соответствующими процедурами и протоколами с представителями FIA и потребовали от них предпринять немедленные шаги для пересмотра этих процедур и протоколов с соответствующими заинтересованными сторонами (включая FOM, команды и FIA), чтобы гарантировать, что эта ситуация не произойдет снова.

Представители FIA выразили сожаление по поводу случившегося и заверили нас, что сделают это к следующему этапу».

В федерации добавили, что конкретные шаги будут озвучены до старта этапа в Майами в ближайшие выходные.