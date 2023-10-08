«Мы бились с Ferrari, а не между собой». Расселл заверил, что авария не поссорит их с Хэмом
Гонщик Mercedes гонку в Катаре упущенной возможностью, но добавил, что столкновение в первом повороте не испортит его отношений с партнером по команде
Всего за несколько секунд все надежды Mercedes на успешное выступление в Гран При Катара перечеркнула авария гонщиков в первом повороте. Льюис Хэмилтон увлекся борьбой в первом повороте, зацепил машину Джорджа Расселла и остался на трех колесах в гравии, вынудив напарника прорываться через пелотон.
Льюис сказал было по радио, что «меня выбил партнер по команде», однако Расселл и вовсе ругался такими страшными словами, что на связь с ним пришлось выводить главу команды Тото Вольфа, который вообще-то не приезжал на этот этап и смотрел гонку из дома.
До финиша Джордж смог прорваться на четвертое место, а после завершения гонки заверил, что авария не сделает их с Льюисом врагами
«Конечно, все это очень огорчает, – сказал британец репортерам. – Для нас обоих это была очень серьезная возможность. У нас сейчас одна общая цель – удержать второе место в Кубке конструкторов.
Сегодня утром мы очень много говорили о том, как будем действовать сообща. И [в первом повороте] ы бились не друг против друга. Мы бились против Ferrari.
К счастью, нам все же удалось заработать в этот уик-энд больше очков, чем набрали они.
А между мной и Льюисом все в порядке. Мы испытываем огромное взаимное уважение. А в случившемся не было чьего-то умысла».
Хэмилтон, который сразу после возвращения в паддок взял вину за случившееся на себя, чуть позже отметил в социальных сетях: «Сейчас я посмотрел повторы, это на сто процентов моя вина. Извинения команде и Джорджу».
Разница между Mercedes и Ferrari в чемпионате конструкторов за уик-энд на трассе «Лосаил» выросла с 20 до 28 очков.
Дополнительная информация: Мэтт Кью
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, Джордж Расселл, Mercedes-AMG
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
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Кадр дня: авария Хэмилтона на старте в Катаре
Кадр дня: авария Хэмилтона на старте в Катаре Кадр дня: авария Хэмилтона на старте в Катаре
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Катара
Стартовая решетка Гран При Катара Стартовая решетка Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
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