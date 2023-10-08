«Мы бились с Ferrari, а не между собой». Расселл заверил, что авария не поссорит их с Хэмом

Всего за несколько секунд все надежды Mercedes на успешное выступление в Гран При Катара перечеркнула авария гонщиков в первом повороте. Льюис Хэмилтон увлекся борьбой в первом повороте, зацепил машину Джорджа Расселла и остался на трех колесах в гравии, вынудив напарника прорываться через пелотон.

Льюис сказал было по радио, что «меня выбил партнер по команде», однако Расселл и вовсе ругался такими страшными словами, что на связь с ним пришлось выводить главу команды Тото Вольфа, который вообще-то не приезжал на этот этап и смотрел гонку из дома.

До финиша Джордж смог прорваться на четвертое место, а после завершения гонки заверил, что авария не сделает их с Льюисом врагами

«Конечно, все это очень огорчает, – сказал британец репортерам. – Для нас обоих это была очень серьезная возможность. У нас сейчас одна общая цель – удержать второе место в Кубке конструкторов.

Сегодня утром мы очень много говорили о том, как будем действовать сообща. И [в первом повороте] ы бились не друг против друга. Мы бились против Ferrari.

К счастью, нам все же удалось заработать в этот уик-энд больше очков, чем набрали они.

А между мной и Льюисом все в порядке. Мы испытываем огромное взаимное уважение. А в случившемся не было чьего-то умысла».

Хэмилтон, который сразу после возвращения в паддок взял вину за случившееся на себя, чуть позже отметил в социальных сетях: «Сейчас я посмотрел повторы, это на сто процентов моя вина. Извинения команде и Джорджу».

Разница между Mercedes и Ferrari в чемпионате конструкторов за уик-энд на трассе «Лосаил» выросла с 20 до 28 очков.

Дополнительная информация: Мэтт Кью

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, Джордж Расселл, Mercedes-AMG Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images