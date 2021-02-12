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«Мы безумцы, но все просчитано». Марко рассказал, как Red Bull будет стоить моторы

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«Мы безумцы, но все просчитано». Марко рассказал, как Red Bull будет стоить моторы
Автор:
, Ответственный редактор

Получив одобрение своих смелых планов, команда из Милтон-Кинса будет обязана реализовать их

В четверг вечером Комиссия Ф1 утвердила предложение Red Bull о полной заморозке силовых агрегатов после первой гонки 2022 года. Это позволит команде Дитриха Матешица не искать себе нового поставщика двигателей после ухода Honda, а производить разработанные японцами силовые установки своими силами. 

Поначалу эта идея казалась нереальной, так как соперники выступили против. Но усилия руководства Ф1 привели к тому, что Mercedes, Ferrari и Renault/Alpine согласились на план Red Bull. Теперь у «Быков» нет другого выхода, кроме как становиться не только создателями шасси, но и мотористами. 

«Да, мы безумцы, – признался в интервью Motorsport-magazin.com гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. – Но, конечно, мы хорошо все просчитали. Это разовые инвестиции в здания и тестовые стенды. В конечном счете, затраты на это будут не выше, чем на покупку других моторов. Точнее, наш проект дороже, но незначительно».

Он добавил, что новые двигатели не будут называться Honda. Кто-то из спонсоров команды даст им свое имя – это обычная практика для Ф1, та же Red Bull уже поступала так с часовым брендом TAG Heuer.

«Понятно, что ни один автопроизводитель такого не захочет, – объяснил Марко. – Но уже есть другие заинтересованные компании».

Австриец добавил: «Сейчас мы сами будем строить мотор, который изначально сочетается с шасси. Если бы, например, мы получали двигатели от Renault, то должны бы были выстраивать все вокруг их конфигурации. В нашем же случае можно делать все так, как кажется лучше нам самим».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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