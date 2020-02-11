Мультфильмы о гонках существуют. И это не только «Тачки», слава которых оправдана и заслужена. Мы нашли девять мультфильмов и мультсериалов об автоспорте для детей разного возраста. Среди них — новейший мультсериал «Супер ралли», который будет идти в эфире передачи «Спокойной ночи, малыши!» с 11 февраля.

Зачем мы это сделали? Чтобы родители, влюбленные в автоспорт, смогли вырастить единомышленника для совместного просмотра трансляций. Вряд ли каждый ребенок сходу проникнется трансляциями Формулы-1, NASCAR или ралли-рейдов. Зато дети оценят качественные мультфильмы и мультсериалы, посвященные гонкам. Вот 9 важнейших примеров для детей разного возраста.

«Рори — гоночный автомобиль»

Мультсериал из 108 серий по 10 минут каждая

Гоночная реалистичность: 5 из 5

Возраст: 3-6 лет

Озвучка на русском: приемлемая одноголосая

Кому смотреть: дошколятам

Пожалуй, лучший выбор для ребенка-дошкольника, который еще ни разу не смотрел гонки. Мультсериал «Рори — гоночный автомобиль», также известный как «Рори — гоночная тачка», очень просто и при этом точно показывает, в чем прелесть автоспорта. Главный герой — красная формульная машинка Рори. Он мечтает соревноваться с более опытными гонщиками и побеждать. Его соперник — желтая машинка Макси, чемпион и признанный лидер команды.

Вместе с двумя главными персонажами на трассе соревнуются кузовные автомобили; иногда к ним присоединяется кролик и даже осел (спойлер: во второй серии осел выиграл гонку). В мультсериале есть и человеческие персонажи. Самый заметный — механик Крис, который живет в трейлере прямо на трассе «Сильверхэтч». И да, название — это собранный воедино «Сильверстоун» и «Брэндс-Хэтч»; одна из множества приятных отсылок для взрослых, которые решат посмотреть мультсериал вместе с детьми.

Сделанный в кукольной стилистике «Рори — гоночный автомобиль» очень любовно выстраивает гоночную вселенную, поэтапно знакомя детей с ключевыми понятиями автоспорта. К примеру, одна из серий целиком посвящена автоспортивным флагам. Мультсериал сделан в Великобритании, поэтому никакой клюквы здесь нет и не может быть: все термины и реалии гоночного мира показаны корректно и достоверно.

Качественной русскоязычной озвучки не существует. Зато в интернете легко найти одноголосую озвучку «Рори — гоночного автомобиля» с приемлемым переводом. Если же вы хотите не просто привить ребенку любовь к автоспорту, но и обучить его английскому, оригинальная версия мультсериала — то, что надо. Персонажи разговаривают четко и понятно. Милый британский акцент прилагается.

«Турбо» и «Турбо: молниеносная команда»

Полнометражный мультфильм и мультсериал из 52 серий

Гоночная реалистичность: 5 из 5

Возраст: с 5 лет

Озвучка на русском: качественный дубляж мультфильма. Сериал не переведен

Кому смотреть: детям и взрослым

«Турбо» — образцовый мультфильм о гонках. Достаточно сказать, что главный герой — это улитка. Разумеется, улитка должна выиграть «Инди-500». Существенная часть мультфильма проходит на трассе «Индианаполис Мотор Спидвей»: овал изображен во всех деталях, включая «формульный» инфилд, знаменитую башню и, конечно, кирпичный ярд на стартовой прямой. А важную роль в кульминации «Турбо» сыграют резиновые червячки на грязной части трассы.

«Турбо» уступает «Тачкам» по глубине прописанных характеров, закрученности интриги и обаянию персонажей — но это все равно очень хороший мультфильм. Создатели рассказали цепляющую историю, удивительным образом вписавшую садовых улиток в мир гонок, продемонстрировали всю прелесть серии IndyCar и создали целеустремленного главного героя, которому хочется сопереживать. У мультфильма существует продолжение в виде мультсериала, но он не переведен на русский.

«Вилли и крутые тачки»

Полнометражный мультфильм

Гоночная реалистичность: 1 из 5

Возраст: 9-15 лет

Озвучка на русском: качественный дубляж

Кому смотреть: непритязательным детям (но лучше все же не смотреть)

Откровенно проходной мультфильм затрагивает гоночную тему по касательной. Да, главный герой этого малайзийского мультфильма — гоночная машина Вилли. Вот только заезды проходят по улицам города, а соперники Вилли напоминают героев «Форсажа» на минималках. Персонажи прописаны слабо, а прием «три сюжетные линии в одном мультфильме» отсекает от «Вилли и крутых тачек» совсем маленьких зрителей: пяти-семилетним детям будет сложно уследить за всеми перипетиями на экране.

Впрочем, главная претензия от внимательных родителей — это слова и поступки персонажей. Главный герой подличает в самом начале мультфильма — но проигрывает гонку не из-за этого, а по случайности. По сути, создатели «Вилли и крутых тачек» сконструировали положительный образ героя, который может спровоцировать аварию и подставить соперника — и никто этого героя не осудит.

Основная сюжетная линия здесь посвящена тому, как Вилли старается отбить девушку у миллионера. Если говорить о гонках, то любимый прием главного героя — это срезать путь, чтобы победить хитростью, а не в честной борьбе.

В конечном итоге «Вилли и крутые тачки» учит нарушать обещания и обходить правила, а также культивирует тщеславие и ощущение безнаказанности. В озвучке не раз встречаются слова «замутить», «детка», «раздолбай», «горячая штучка» и «надери ему зад».

«Большие гонки» / «Флоклипа Гран-при»

Полнометражный мультфильм

Гоночная реалистичность: 4 из 5

Возраст: для взрослых

Озвучка на русском: удовлетворительная многоголосая озвучка

Кому смотреть: поклонникам авторского фестивального кино

«Большие гонки» — предмет культа для людей, выросших в семидесятых годах в СССР. Именно тогда в советских кинотеатрах впервые транслировали этот мультфильм. Кукольная «Большая гонка» сделана в Норвегии в 1975 году. Советские школьники к такому не привыкли — а потому мультфильм о гонках мгновенно обрел легендарный статус среди мальчишек подросткового возраста.

На современных интернет-форумах легко найти восторженные отзывы о «Больших гонках». Стоит иметь в виду, что эти отзывы написаны ностальгирующими людьми, привыкшими к советской мультипликации. Если же оценивать «Флоклипа Гран-при» (альтернативное название мультфильма) с позиции современного родителя, то возникнет много нареканий.

Основное — слишком медленное повествование. Первые полчаса «Больших гонок» посвящены неспешному бытописанию главного героя. Вот герой встает с постели, выходит на улицу и щурится на солнышке, идет к почтовому ящику за газетой — и все это в расслабленном режиме, который тщательно фиксирует кинокамера. Современного ребенка это утомит. Да и не каждый взрослый выдержит настолько меланхоличный темп.

Но когда сюжет перестанет буксовать, главные герои — веломеханик и его звери-помощники — возьмутся за дело. Для начала они найдут спонсора, потом будут долго конструировать гоночную машину, объясняя каждое действие, а затем устроят пышную презентацию с пространной одой от местного поэта и живым концертом на добрых семь минут экранного времени. Насладиться уровнем проработки кукол здесь можно; получить удовольствие от наблюдения — едва ли.

Расплатой за мучения первого часа станут финальные 25 минут мультфильма. Здесь начнется настоящая гонка — и она окажется действительно захватывающей даже для искушенного зрителя. Рекомендовать «Большие гонки» можно только очень усидчивым и спокойным детям. И если у них получится не заскучать в первой половине мультфильма, то в конце их ждет феноменальный заезд кукольных машинок.

«Автогонщики NASCAR »

Мультсериал из 26 серий

Гоночная реалистичность: 2 из 5

Возраст: 9-15 лет

Озвучка на русском: качественный дубляж

Кому смотреть: подросткам

Если говорить о взрослых зрителях, то это мультсериал для тех, кто смотрел «Черепашек-Ниндзя» и «Грендайзера». Если о детях — то для тех, кто любит компьютерные игры и фильмы о супергероях. «Автогонщики NASCAR» — это 26 серий аркадных гонок, в которых машины ездят на атомном топливе по сфере и обгоняют, перелетая через автомобиль соперника.

В конце девяностых этот мультсериал транслировал канал «Рен ТВ». Найти озвучку того периода можно до сих пор. «Автогонщики NASCAR» чересчур сложны для детей младшего школьного возраста и вряд ли станут катализатором, который мгнвенно привлечет ребенка к гонкам. Но в качестве попытки познакомить подростка с миром автоспорта мультсериал вполне сгодится. Да, здесь есть летающие машины — но, по крайней мере, сериал сделан по официальной лицензии серии NASCAR.

«Лига Вотчкар»

Мультсериал из 52 серий и полнометражный мультфильм

Гоночная реалистичность: 1 из 5

Возраст: 9-15 лет

Озвучка на русском: качественный дубляж

Кому смотреть: никому

Очень плохой мультсериал об автогонках будущего. Здешние машины — Вотчкары — оснащены искусственным интеллектом, а герои управляют ими удаленно. «Лига Вотчкар» сделана для подростков, которые часами играют в «Фортнайт» и другие компьютерные игры. В наличии графика с процентами навороченности каждой машины и поединки, в ходе которых Вотчкары стреляют друг в друга разными типами оружия. Цель — разрушить автомобиль соперника.

Такой ход мог бы оказаться удачным мостиком между детьми, которые увлечены виртуальным миром, и подлинным автоспортом. Но плохо проработанные персонажи, их немотивированная агрессия в стиле UFC и примитивный сюжет сводят все на нет. Вместо того, чтобы стать самобытным современным мультфильмом, «Лига Вотчкар» неумело подражает компьютерным играм и в итоге проигрывает им и в графике, и в сюжете, и в увлекательности.

«Спиди-гонщик»

Несколько мультсериалов и кинофильм

Гоночная реалистичность: 2 из 5

Возраст: 5-13 лет

Озвучка на русском: качественная многоголосая озвучка

Кому смотреть: школьникам

Очаровательно старомодный «Спиди-гонщик» получил известность в России в девяностых годах. Американскую версию этого мультсериала транслировали по телевидению — и те, кто ходил тогда в школу, надолго запомнили гонщика Спиди и его приключения.

По современным меркам «Спиди-гонщик» — чересчур агрессивный мультфильм с небрежно прорисованным миром и нелогичными поступками героев. В то же время эта наивность дает мультфильму шанс. Сделанный предельно просто «Спиди-гонщик» легко увлечет детей пяти-шести лет за счет азартно изображенной борьбы на трассе и машин, которые выглядят ровно так, как должны выглядеть мультяшные машины.

«Спиди-гонщик» — настоящий поп-продукт для массовой аудитории. Здесь выезжающие из колес шипы протыкают шины соперника, а машина главного героя может подлететь на выдвигающихся из днища ножках. Дети будут довольны.

«Супер ралли»

Мультсериал с пока необъявленным числом серий

Гоночная реалистичность: 2 из 5

Возраст: 3-5 лет

Озвучка на русском: качественная многоголосая озвучка

Кому смотреть: дошколятам

Новый российский мультсериал сделан в расчете на совсем маленьких детей. Короткие серии по 6 минут, подчеркнуто примитивная анимация в духе «Ми-ми-мишек» и совершенно неконфликтная фабула четко очерчивает возраст зрителей: от 3 до 5 лет. Уже шестилетним детям «Супер ралли» покажется пресным по содержанию.

Сделать хороший мультсериал для такой аудитории возможно – тот же «Рори – гоночный автомобиль» справился на отлично. Увы, «Супер ралли» безнадежно далек от своего британского конкурента. В российском мультсериале нет ни хорошо прописанных персонажей (все герои ведут себя одинаково), ни гоночной достоверности, ни обучающего компонента. Отдельное недоумение вызывают имена героев. Тарди, Раш, Джина, Бэ Эр – совсем не таких имен машинок ждешь от российского мультфильма в 2020 году.

Дополнительную путаницу вносит название. «Супер ралли» не имеет никакого отношения к ралли: герои соревнуются на кольцевой трассе с поворотами. В качестве проходного мультсериала «Супер ралли» имеет право на жизнь: в отличие от того же «Вилли – крутой тачки» здесь нет вредного посыла, а в конце побеждает дружба. Но и рекомендовать «Супер ралли» вряд ли возможно – мультфильм просто не вызывает эмоций.

«Тачки»

Три полнометражных мультфильма и 16 разрозненных короткометражек

Гоночная реалистичность: 4 из 5

Возраст: с 3 лет

Озвучка на русском: качественный дубляж

Кому смотреть: всем

Лучший мультфильм о гонках всех времен. Интересный главный герой, который эволюционирует из заносчивого самовлюбленного типа в чуткого и внимательного персонажа, умеющего дружить и любить. До мелочей проработанные второстепенные персонажи, каждый из которых тянет на собственный спин-офф. Идеально воссозданный мир гонок NASCAR с узнаваемыми трассами, боксами и даже комментаторами.



И, конечно, цепляющий сюжет, который увлечет и ребенка, и взрослого. Магия «Тачек» работает в любом возрасте: уложенные слоями смыслы собраны так филигранно, что способны одновременно заинтересовать и трехлетнего, и семилетнего, и двенадцатилетнего ребенка. А взрослые найдут кое-что для себя — и, возможно, даже слегка изменятся после просмотра. По какому-то недоразумению у «Тачек» нет Оскара. Рискнем написать, что первая и третья части эту награду заслуживают.

А еще у «Тачек» есть 12 короткометражек под названием «Байки Мэтра» и четыре совсем коротких мультфильма из серии «Радиатор-Спрингс». Изначально они служили дополнительными материалами на DVD с основным мультфильмом, но теперь бонусные серии легко найти в интернете.